Ποιες τροφές καταπολεμούν τη φλεγμονή – Σπουδαία τα οφέλη τους

Συχνά, η φλεγμονή γίνεται αντιληπτή ως κάτι αρνητικό. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια απόλυτα φυσική και χρήσιμη διαδικασία του οργανισμού, που δημιουργείται όταν το σώμα δέχεται μια εξωτερική «επίθεση».

Αποτελεί τον μηχανισμό άμυνας, που βοηθά και επιταχύνει την επούλωση και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι όταν επιτελέσει τον ρόλο της, η φλεγμονή θα πρέπει σταδιακά να υποχωρήσει.

Παρ’ όλα αυτά, αυτό δε συμβαίνει πάντα, με τη φλεγμονή να μετατρέπεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε χρόνια πάθηση. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική και πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Ισχυρός σύμμαχος σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται πως είναι η διατροφή, σύμφωνα με πληθώρα επιστημονικών στοιχείων. Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε επηρεάζουν τα πεπτικά βακτήρια που αναπτύσσονται στο έντερό μας, τα οποία, με τη σειρά τους, συσχετίζονται άμεσα με τη χρόνια φλεγμονή. Επιλέγοντας, επομένως, ωφέλιμες τροφές, βοηθάμε στην παραγωγή των σωστών βακτηρίων, που μπορούν να νικήσουν τη φλεγμονή.

Ποια είναι, όμως, αυτά τα τρόφιμα; Φυσικά, καμία μεμονωμένη τροφή δε μπορεί να προσφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά, τα οφέλη για την υγεία και την ενέργεια που έχει ανάγκη ο οργανισμός. Υπάρχουν διατροφικά μοτίβα που αποτελούν πρότυπα υγιεινής διατροφής, όπως η δίαιτα DASH και η μεσογειακή διατροφή, που είναι κυρίως φυτικής προέλευσης και έχουν δείξει σημαντικά οφέλη για την υγεία και μείωση των χρόνιων ασθενειών.

Όσο κι αν απαιτείται μια γενικότερα ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που ξεχωρίζουν για τα αντιφλεγμονώδη οφέλη τους. Ακολουθούν τα δέκα υπερτρόφιμα με τη μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη δράση.

Μούρα

Αυτό το φρούτο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, ενώ τα έντονα χρώματά του μαρτυρούν ότι είναι επιπλέον καλή πηγή αντιοξειδωτικών και θρεπτικών συστατικών, στοιχείων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση ασθενειών.

Ψάρι

Είναι γνωστό ότι τα ψάρια αποτελούν μια εξαιρετικά ωφέλιμη τροφή, κυρίως επειδή είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και ωμέγα – 3 λιπαρά οξέα, τα οποία προλαμβάνουν τις καρδιακές παθήσεις.

Φυλλώδη λαχανικά

Τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά φημίζονται για την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C και ασβέστιο, ενώ διαθέτουν και αρκετά φυτοχημικά. Θα προσθέσουν, επίσης, σημαντική ποσότητα φυτικών ινών στη διατροφή σας.

Ξηροί καρποί

Πολλά έχουν ειπωθεί για τους ξηρούς καρπούς, που αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης, ενώ περιέχουν επίσης μονοακόρεστα λίπη, που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Ελαιόλαδο

Η τροφή που συχνά χαρακτηρίζεται θαυματουργή είναι μια καλή πηγή βιταμίνης Ε, πολυφαινολών και μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Δημητριακά ολικής άλεσης

Αυτή η τροφή είναι πλούσια σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, ενώ περιέχει επίσης αξιόλογες ποσότητες βιταμίνης Β, μετάλλων και φυτοθρεπτικών συστατικών. Επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν ότι τα δημητριακά ολικής άλεσης μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό σύμμαχο μείωσης της χοληστερόλης και αλλά και να προστατεύσουν από καρδιακές παθήσεις και διαβήτη.

Γιαούρτι

Το γιαούρτι αποτελεί μια καλή πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης, ενώ η προσθήκη του στη διατροφή σας είναι σημαντική και λόγω των προβιοτικών που διαθέτει. Πρόκειται για «καλά βακτήρια», που εγκαθίστανται στον οργανισμό και τον προστατεύουν από άλλα, επιβλαβή βακτήρια.

Σταυρανθή λαχανικά

Λαχανικά όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο, το κουνουπίδι, το ραπανάκι και άλλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και φυτοχημικές ουσίες, όπως ινδόλη, θειοκυανικά οξέα και νιτρίλια, που λειτουργούν προστατευτικά έναντι ορισμένων τύπων καρκίνου.

Όσπρια

Αυτή η κατηγορία υπερτροφών είναι εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, φυλλικού οξέος και φυτικής πρωτεΐνης. Μελέτες δείχνουν ότι τα όσπρια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Ντομάτες

Οι αγαπημένες πολλών ντομάτες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και λυκοπένιο, το οποίο έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.

