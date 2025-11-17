Νέα έρευνα: Τροφές με έντονα χρώματα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά

Σχεδόν ένα στα πέντε συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά στα ράφια των σούπερ μάρκετ περιέχει συνθετικές χρωστικές τροφίμων, ουσίες που συνδέονται με υπερκινητικότητα και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά.

Τα προϊόντα με έντονα χρώματα, ειδικά εκείνα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη όπως καραμέλες, δημητριακά και αθλητικά ποτά, είναι οι μεγαλύτεροι ένοχοι, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Η συνεχιζόμενη παρουσία των συνθετικών χρωστικών στο σύστημα τροφίμων προκαλεί ανησυχία, όπως δήλωσε η Dr. Elizabeth Dunford, Ερευνήτρια στο George Institute και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής του University of North Carolina.

«Δεδομένης της συσσώρευσης αποδείξεων τα τελευταία 40 χρόνια σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις των συνθετικών χρωστικών στην υγεία, είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι εξακολουθούν να είναι τόσο διαδεδομένες στο σύστημα τροφίμων μας, ειδικά σε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί να ελκύουν τα παιδιά», ανέφερε και συνέχισε:

«Τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης σε αυτά τα έντονα χρωματισμένα προϊόντα υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν συνθετικές χρωστικές για να προωθήσουν γλυκά τρόφιμα και ποτά — αλλά και τα δύο συστατικά συνδέονται με αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία».

Η θέση του FDA

Ο Dr. Thomas Galligan, Επικεφαλής Επιστήμονας για τα Πρόσθετα Τροφίμων και τα Συμπληρώματα στο Center for Science in the Public Interest, δήλωσε ότι οι συνθετικές χρωστικές παραμένουν περιττές στο διατροφικό σύστημα των ΗΠΑ, αλλά οι προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους είναι αργές.

«Ο FDA ζήτησε πρόσφατα από τη βιομηχανία τροφίμων να αποσύρει εθελοντικά τις συνθετικές χρωστικές από την αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά πολλές εταιρείες είχαν ήδη υποσχεθεί να σταματήσουν τη χρήση τους και δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Έτσι, απομένει να φανεί αν οι εταιρείες τροφίμων θα συμμορφωθούν με αυτό το νέο αίτημα», εξήγησε και συνέχισε: «Αν ο FDA απαιτούσε προειδοποιητικές ετικέτες σε τρόφιμα με συνθετικές χρωστικές, παρόμοια με τον κανόνα που ισχύει από το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπήρχε ένα πολύ ισχυρότερο κίνητρο για τη βιομηχανία να επανεξετάσει τη σύσταση των προϊόντων της. Αυτές οι προειδοποιήσεις θα βοηθούσαν επίσης τους καταναλωτές να προστατεύονται καλύτερα από προϊόντα εταιρειών που επιλέγουν να μην απομακρύνουν εντελώς τις χρωστικές».

Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Η Dr. Dunford εκτιμά ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν πλέον καταθέσει νομοσχέδια που στοχεύουν τις συνθετικές χρωστικές φέτος. Πρόσθεσε ότι η νέα αυτή έρευνα μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς προχωρούν.

«Αλλά μέχρι να συμβαδίσει η κανονιστική διαδικασία με την επιστήμη, οι γονείς και οι καταναλωτές που προσέχουν την υγεία τους θα πρέπει πάντα να ελέγχουν την ετικέτα συστατικών για συνθετικές χρωστικές και για υψηλά επίπεδα προστιθέμενης ζάχαρης. Αν ένα προϊόν περιέχει είτε το ένα είτε το άλλο, είναι καλύτερα να μην το αγοράζετε, ειδικά για τα παιδιά σας».

πηγή: jandonline.org

