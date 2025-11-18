Μητσοτάκης: Εκλογές το ’27, με ίδιο εκλογικό νόμο, κανένα σχόλιο για Σαμαρά, ο Τσίπρας μιλάει για το παρελθόν – Τι είπε για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ενέργεια, Ερντογάν (Video) 

Συνέντευξη παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤnews και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Συνδέσεις», και στους δημοσιογράφους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

O πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα επικαιρότητας. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλιο του ανέφερε ότι μιλάει για το παρελθόν.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας όπως τα ΕΛΤΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενέργεια, οι σχέσεις με Ερντογάν και Τραμπ κλπ.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρωθυπουργός

To κυκλοφοριακό της Αθήνας

«Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ξεκινώντας τη συνέντευξή του.

Τόνισε πως, «η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο.

Η δε εμπειρία, μας λέει ότι όποτε κατασκευάζονται πολύ νέοι δρόμοι και αυτοί τελικά γεμίζουν.

Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα.

Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, «βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους.

Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε και την συχνότητα των λεωφορείων».

«Η προτεραιοποίηση την οποία και η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και στις εταιρείες του Υπερταμείου είναι να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο να αυξήσουμε εντός έξι μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης την καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ για τις λεωφορειολωρίδες, ώστε ο πολίτης να έχει ουσιαστικά μια εναλλακτική στο αυτοκίνητο.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει, υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.

Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό

Αναφορικά με το θέμα της ακρίβειας δήλωσε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ειδικά σε όλους όσοι μένουν στο ενοίκιο.

«Η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών και να ελέγξει την αγορά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Η λύση είναι ο πολίτης είναι να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του» είπε σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει από την μεταρρύθμιση που θα δει ο πολίτης από τον επόμενο χρόνο.

Όσον αφορά τα ενοίκια τόνισε ότι στο τέλος του μήνα η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο. «Αυτό είναι μια σημαντική ανακούφιση», πρόσθεσε.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Μιλώντας για το πώς θα στηρίξει τους παραγωγούς ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Θα υπάρξει άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς».

Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημερομηνία των πληρωμών δήλωσε: «Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε στα τέλη Νοεμβρίου.

Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια θα έλεγα πολύ δραστική μεταρρύθμιση».

Όπως είπε είναι μια «δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων, τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο. Άρα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

Τι είπε για τα ΕΛΤΑ

Την ανάγκη εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – κατά τη διάρκεια της συνέντευξή του στο ΕΡΤnews – χαρακτηρίζοντάς την επιτακτική, καθώς χωρίς αυτήν η εταιρεία κινδυνεύει με χρεοκοπία και κλείσιμο καταστημάτων, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όσοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης ουσιαστικά ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας έχει αλλάξει σημαντικά αφού οι πολίτες δεν αποστέλλουν και δεν παραλαμβάνουν πλέον γράμματα με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ οι λογαριασμοί εξοφλούνται ηλεκτρονικά.

Η εξυγίανση του δικτύου, επομένως, είναι αναγκαία, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας και να διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες, ακόμα και μέσω εναλλακτικών σημείων.

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπερταμείο, επεξεργάζεται εναλλακτικές λύσεις, ενώ βασικός στόχος είναι η συνεννόηση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, κατά κατάστημα, ώστε κανένας δήμος να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του ταχυδρομικού δικτύου.

Είμαστε κοντά σε λύση για το πώς θα στηρίξουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συμφωνίες που υπέγραφε η χώρα μας τόσο για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG όσο και για την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου στην Ουκρανία ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη, αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον Βορρά, κάτι το οποίο μετά βεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά.

Επιπλέον, τόνισε ότι «καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία» και «αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά οφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο παίζεται σήμερα».

Δεν σχολιάζω τίποτα για τον κ. Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος – μεταξύ άλλων – είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση έχει «ξεμείνει από συμμάχους στην περιοχή».

«Εξακολουθώ να αποφεύγω», σημείωσε, αναφέροντας ότι ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ότι, «σεβόμενος τη θέση, την ιστορία του και το πρόσφατο πένθος του», επιλέγει «να μη σχολιάσει δημόσια τίποτα» από όσα εκείνος είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως δεν θα αναφερθεί στους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του κ. Σαμαρά από το κόμμα.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ο πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε περαιτέρω τοποθέτηση.

Δεν θα διαβάσω το βιβλίο του κ. Τσίπρα

Ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, παρά μόνο από τις προδημοσιεύσεις, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κ. Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση για το βιβλίο του πρώτου «Ιθάκη» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Πιο αναλυτικά ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνεται στο παρελθόν μέσα από το βιβλίο του, επιχειρώντας να ανασυντάξει γεγονότα της θητείας του, ενώ ο ίδιος προτιμά να μιλά για το μέλλον της χώρας.

«Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να ξαναγράψει μια ιστορία που έχει ήδη καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η προσέγγισή του τον κάνει να πιστεύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός μάλλον αισθάνεται άσχημα για τις εξελίξεις της δικής του θητείας.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε με μια μεταφορά: «Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του είχε ήδη ρίξει μία φορά στα βράχια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκριτική προσέγγιση στο παρελθόν δεν έχει θέση στην τρέχουσα πολιτική ατζέντα.

Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

Ερωτηθείς για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προσθέτοντας ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι άκαιρη. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη χώρα που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική» ανέφερε.

Για τον κατώτατο μισθό

Ο κ. Μητσοτάκης, ερωτηθείς για την ανεργία και τον κατώτατο μισθό, είπε πως η ανεργία είναι πλέον κάτω του 8%, ενώ προανήγγειλε πως θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026.

«Παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η ΝΔ προηγείται με διπλάσια ποσοστά του δεύτερου κόμματος στις δημοσκοπήσεις και είμαστε η παράταξη που δίνουμε σταθερότητα. Το 2027 στις εκλογές θα φανούν οι νέοι συσχετισμοί», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Κανείς δεν μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάναμε». Μάλιστα, επανέλαβε πως «δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος».

Ηρεμία στα ελληνοτουρκικά

«Υπάρχει μια ηρεμία στα Ελληνοτουρκικά», είπε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την καλοδεχούμενη, ενώ πρόσθεσε πως κάποια στιγμή θα συναντηθεί ξανά με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Αναφορικά με το Κυπριακό είπε πως η τουρκική πρόταση των δύο κρατών δεν είναι αποδεκτή

