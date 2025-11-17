search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.11.2025 21:14

ΣΥΡΙΖΑ κατά Τασούλα: Εμπλέκεται στην τρέχουσα πολιτική, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων  

17.11.2025 21:14
Τις πολιτικές εκτιμήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στηλιτεύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος.

Υπάρχει όμως και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο.

Να μην γίνουν τα προβλήματα της “γαλάζιας πολυκατοικίας”, προβλήματα της χώρας ξανά», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

«Δεν θα διστάσει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας»

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Δευτέρας, συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, έλεγαν πως ο ΠτΔ δεν θα διστάζει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας.

«Η θέση του Προέδρου είναι ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», αναφέρουν κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας σχετικά με το δημοσίευμα του Βήματος.

Νωρίτερα, το δημοσίευμα είχε προκαλέσει την αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. «Είναι εξόχως προβληματικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης» είπε ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100.

«Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία», σημείωσε.

