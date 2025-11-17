Να ανεβάσουν το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, θέλουν Μητσοτάκης-Τζόκοβιτς

Το ζήτημα της ενίσχυσης του τένις στην Ελλάδα τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Σέρβο «θρύλο» του αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού στα social media, «σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

Διαβάστε επίσης

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο