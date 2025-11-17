search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.11.2025 13:47

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

17.11.2025 13:47
mylonakis_giorgos_new_123

Δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη Βουλή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία αφορά μήνυση που του έγινε από τον δημοσιογράφο Κ. Βαξεβάνη, ο οποίος τον κατηγόρησε για παράβαση καθήκοντος και παρακώλυση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σημείωμα Βάρρα.

Ο Γ. Μυλωνάκης να σημειωθεί πως είχε ήδη γνώση της δικογραφίας.

Διαβάστε επίσης:

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο Χάρης Δούκας (video)

Πρόωρες εκλογές: Η ευρωπαϊκή προεδρία και το ενδεχόμενο πολλαπλών αναμετρήσεων φέρνουν τις κάλπες το φθινόπωρο του ’26

Επέτειος Πολυτεχνείου: Νέο τεστ για το δόγμα «νόμος και τάξη» της κυβέρνησης – Έπεται επέτειος Γρηγορόπουλου

