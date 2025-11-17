ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη Βουλή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η δικογραφία αφορά μήνυση που του έγινε από τον δημοσιογράφο Κ. Βαξεβάνη, ο οποίος τον κατηγόρησε για παράβαση καθήκοντος και παρακώλυση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σημείωμα Βάρρα.
Ο Γ. Μυλωνάκης να σημειωθεί πως είχε ήδη γνώση της δικογραφίας.
