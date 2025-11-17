ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

Δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη Βουλή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία αφορά μήνυση που του έγινε από τον δημοσιογράφο Κ. Βαξεβάνη, ο οποίος τον κατηγόρησε για παράβαση καθήκοντος και παρακώλυση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σημείωμα Βάρρα.

Ο Γ. Μυλωνάκης να σημειωθεί πως είχε ήδη γνώση της δικογραφίας.

Διαβάστε επίσης:

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο Χάρης Δούκας (video)

Πρόωρες εκλογές: Η ευρωπαϊκή προεδρία και το ενδεχόμενο πολλαπλών αναμετρήσεων φέρνουν τις κάλπες το φθινόπωρο του ’26

Επέτειος Πολυτεχνείου: Νέο τεστ για το δόγμα «νόμος και τάξη» της κυβέρνησης – Έπεται επέτειος Γρηγορόπουλου