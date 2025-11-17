Πρόωρες εκλογές: Η ευρωπαϊκή προεδρία και το ενδεχόμενο πολλαπλών αναμετρήσεων φέρνουν τις κάλπες το φθινόπωρο του ’26

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε πριν από λίγες μέρες να διαβεβαιώνει τους βουλευτές του κόμματος του ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, πολλοί υποστηρίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026 με δεδομένο ότι η κατάσταση για το κυβερνών κόμμα είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Γαλάζιοι παράγοντες επιμένουν μάλιστα ότι αντί η κατάσταση να πηγαίνει καλύτερα μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ χειροτερεύει με το κυβερνών κόμμα να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου από 22 έως 25 %.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επιλέξει να φέρει τις κάλπες μέσα στο 2026 και πιο συγκεκριμένα το φθινόπωρο της επόμενης χρόνιας καθώς το δεύτερο εξάμηνο του 2027 η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή προεδρία και άρα δεν επαρκεί ο χρόνος για τυχόν δεύτερη ή τρίτη αναμέτρηση εάν οι πρώτες κάλπες στηθούν την άνοιξη του 2027.

Με δεδομένο ότι ανάμεσα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση χρειάζονται πέντε εβδομάδες γαλάζια στελέχη υποστηρίζουν ότι αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2026 ανοίγει ο δρόμος για διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις καθώς κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε όσες κάλπες χρειαστεί ώστε να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση.

Στην πραγματικότητα τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου γνωρίζουν ότι όλα εξαρτώνται από το δεύτερο κόμμα. Καθώς μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποκλείσει κάθε περίπτωση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο δεύτερος να τερματίσει στην εκλογική κούρσα ο Αλέξης Τσίπρας εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Και σε αυτή την περίπτωση όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί χωρίς κυβερνητικό εταίρο.

Με τον μοναδικό με τον οποίο θα μπορούσε να συμπορευθεί η ΝΔ είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος αν και μία τέτοια κίνηση θα έφερνε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και ιδιαίτερα στο κεντροδεξιό κοινό.

Προφανώς εάν ο πρωθυπουργός φέρει τις εκλογές κάπου στα τέλη του 2026 θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους καθώς η χώρα θα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση για να αναλάβει την Ευρωπαϊκή προεδρία.

Όσοι υποστηρίζουν αυτό το σενάριο λένε ότι ακόμα και αν χρειαστεί να στηθούν τρεις κάλπες η διαδικασία αυτή θα έχει τελειώσει κάπου στις αρχές Ιανουαρίου και δεν θα συμπέσουν με την τέταρτη επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, γεγονός που θα ήταν καταστροφικό για την ΝΔ.

Εκτός όλων των άλλων θα έχουν υπάρξει και νέες εξαγγελίες στην ΔΕΘ ενώ μέσα σε αυτή την χρονιά θα έχουν φανεί και τα αποτελέσματα από τις εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός τον περασμένο Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.

Την ίδια στιγμή φουντώνουν και πάλι τα σενάρια για την αλλαγή του εκλογικού νόμου σε ότι αφορά το ποσοστό εισόδου των κομμάτων στην Βουλή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κοντά στο να αποδεχθεί την εισήγηση των συνεργατών του για αύξηση του ποσοστού από 3% που είναι σήμερα στο 5%.

Με αυτό τον τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και την Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου η οποία εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα να ανεβάζει τα ποσοστά της. Φυσικά θα εξαφανιστούν και όλα τα μικρότερα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ.

