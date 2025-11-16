Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις υπογραφές στο Μαξίμου

Αντιδράσεις και δηλώσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βλόντιμιρ Ζελένσκι με το πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η συμφωνία τους για το αμερικάνικο αγωγό αερίου.

Νέα Αριστερά: «Ενεργειακή διπλωματία για λίγους» – «Αβάσταχτο κόστος για τους πολλούς»

Σε σχολιασμό της της συνάντησης Μητσοτάκη – Ζελένσκι προχώρησε η Νέα Αριστερά, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι εμπλέκει τη χώρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτυπώνει την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο τον ενεργειακό χάρτη, τις αμερικανικές εταιρείες LNG και τη δημιουργία τετελεσμένων που δεσμεύουν τη χώρα μας για χρόνια.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τον “κάθετο διάδρομο” και για τις “προμήθειες αερίου” που, όπως είπε ο κ. Ζελένσκι, έγιναν πραγματικότητα χάρη στην Αθήνα, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για αμερικανικό LNG, για το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν υπέρογκες τιμές.

Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύει τη χώρα σε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, οι πολίτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ακριβότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για “ανοικοδόμηση της Ουκρανίας”, αλλά δεν μιλά για την ανοικοδόμηση της καθημερινότητας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Με άλλα λόγια: στο Κίεβο ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται έργα, ενώ από την Ελλάδα ζητάει υπομονή.

Η ενεργειακή διπλωματία δεν μπορεί να υπηρετεί μικρά κυκλώματα και μεγάλους παίκτες. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να διεκδικεί μια εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη, πολυδιάστατη, προσανατολισμένη στην ειρήνη και που θα συνδράμει αποφασιστικά στο δικαίωμα των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια, και όχι στο περιθώριο ενός πανάκριβου ενεργειακού συστήματος για λίγους από το οποίο οι πολλοί δεν έχουν να απολαύσουν καμία ανακούφιση».

KKE: «Δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Ελλάδα οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής»

Σε σχολιασμό της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Ελλάδα, προχώρησε το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Ελλάδα οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον επικεφαλής του αντιδραστικού και διεφθαρμένου καθεστώτος της Ουκρανίας που, μαζί με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, έχει σύρει τον λαό του στο μακελειό με τη Ρωσία που κρατά σχεδόν 4 χρόνια.

Σε αυτό το μακελειό και στον γενικότερο ενεργειακό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς συνεχίζει να μπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ουσιαστική στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, για χάρη των συμφερόντων τμημάτων του κεφαλαίου που επωφελούνται πολλαπλά.

Αυτό θα συμβεί και με την ενεργειακή συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, υπό την εποπτεία της πρέσβη των ΗΠΑ, με την μετατροπή της χώρας γενικότερα σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο, αλλά και με τις μπίζνες που σχεδιάζονται γύρω από την “ανοικοδόμηση” της κατεστραμμένης Ουκρανίας, για τις οποίες ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το τι άλλο συζητήθηκε, σχετικά με τη συνέχιση της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι.

Έτσι κατακτιούνται, άλλωστε, και οι “βαθμίδες” των οίκων αξιολόγησης, για τις οποίες πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν θα φέρουν καμία βελτίωση στη ζωή του λαού, αντίθετα σηματοδοτούν περαιτέρω επίθεση στα δικαιώματα και “κόφτες” στις ανάγκες του, προκειμένου να διατηρηθούν».

Τέλος, το ΚΚΕ επισημαίνει πως: «Απάντηση στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά και στην προκλητική απαγόρευση συγκεντρώσεων, που αποφάσισε η κυβέρνηση για να υποδεχθεί το ευρωατλαντικό ανδρείκελο, τον Ζελένσκι, θα δώσουν ο λαός και η νεολαία με τη μαζική τους συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, για την 52η επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου.

ΥΓ: Πάει πολύ να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο ως πρόσχημα για την στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι και την προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών, την ώρα που στηρίζει το κράτος-κατακτητή και τρομοκράτη του Ισραήλ, που χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές με την Τουρκία, όπως είναι οι παράνομοι εποικισμοί».

