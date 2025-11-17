Επέτειος Πολυτεχνείου: Νέο τεστ για το δόγμα «νόμος και τάξη» της κυβέρνησης – Έπεται επέτειος Γρηγορόπουλου

Η 52η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν διευρυμένη δυσαρέσκεια και δυσφορία των πολιτών για διάφορα ζητήματα – από την ακρίβεια μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία των Τεμπών.

Η διαχείριση των επετειακών εκδηλώσεων και ιδίως της μεγάλης πορείας από το ιστορικό κτίριο της οδού Πατησίων μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βασιλίσσης Σοφίας αποτελεί ένα στοίχημα για την κυβέρνηση γενικά και για την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. ειδικά, καθώς με διάφορες κινήσεις της η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα (π.χ. την απαγόρευση συγκεντρώσεων στον περιβάλλοντα χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη) μοιάζει να επαναφέρει στο προσκήνιο το δόγμα «νόμος και τάξη», επιχειρώντας να απευθυνθεί σε πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία έχει ανακοινώσει ένα ευρύ πακέτο μέτρων, από την κινητοποίηση περίπου 5.000 ενστόλων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέχρι τη χρήση ελικοπτέρων και drones, αλλά και τη γνωστή… περικύκλωση του κτιρίου του ΕΜΠ από αστυνομικές δυνάμεις με το που θα αρχίσει η πορεία, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή κατάληψή του από άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Από την κυβέρνηση το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι ειρηνικοί διαδηλωτές δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα, ωστόσο, όποιος επιχειρήσει να προκαλέσει επεισόδια να βρεθεί προ… άσχημης έκπληξης.

Όπως προαναφέρθηκε, το Πολυτεχνείο αποτελεί ένα τεστ, καθώς στις 6 Δεκεμβρίου έχουμε την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και, σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ετοιμάζονται διαδηλώσει και εκδηλώσεις μνήμης. Αυτό που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις – εξέγερση του Πολυτεχνείου και δολοφονία Γρηγορόπουλου – τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι, όπερ ενδέχεται να υπάρξουν συνειρμικές συνδέσεις με την τραγωδία των Τεμπών, όπου, επίσης, στην πλειοψηφία τους τα θύματα ήταν νέοι.

Ήδη το Σάββατο υπήρξε εκδήλωση στο ιστορικό κτίριο της Πατησίων, όπου μίλησε ο Πάνος Ρούτσι, οπότε η σύνδεση μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη, πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που πλησιάζει η τρίτη «μαύρη επέτειος» από την τραγωδία και η δίκη είναι προγραμματισμένη να αρχίσει τον Μάρτιο του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, η κυβέρνηση ζητά προσοχή και διακριτικότητα στις κινήσεις της αστυνομίας, ώστε να μην δοθούν νέες αφορμές για κριτική. Πάντως, το μήνυμα που στέλνεται με την καταδίκη των μελών του «Ρουβίκωνα» για «εισβολή» στον Άγνωστο στρατιώτη είναι ότι ο χώρος του μνημείου θα είναι… άβατο από εδώ και πέρα.

Από εκεί και πέρα, η ΕΛ.ΑΣ. «άνοιξε» δικογραφία για τα επεισόδια που συνέβησαν στο ίδρυμα, όταν μέλη της οργάνωσης ΑΡΑΣ επιτέθηκαν σε αντιεξουσιαστές και σύμφωνα με καταγγελίες προκάλεσαν τραυματισμούς. Μάλιστα, το επεισόδιο είχε και πολιτική «ουρά», καθώς το ΜεΡΑ25 ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με την ΑΡΑΣ, με τον Γιάνη Βαρουφάκη να δηλώνει ότι «πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές».

