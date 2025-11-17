search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 09:58

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο Χάρης Δούκας (video)

17.11.2025 09:58
xaris_doukas_new

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης του 1973, κατέθεσε λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας (17/11) ο Χάρης Δούκας.

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ΄73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο», αναφέρει στη σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν. Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους», συμπληρώνει ο Χάρης Δούκας.

Διαβάστε επίσης:

Πρόωρες εκλογές: Η ευρωπαϊκή προεδρία και το ενδεχόμενο πολλαπλών αναμετρήσεων φέρνουν τις κάλπες το φθινόπωρο του ’26

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας 

Επέτειος Πολυτεχνείου: Νέο τεστ για το δόγμα «νόμος και τάξη» της κυβέρνησης – Έπεται επέτειος Γρηγορόπουλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

sheikh-hasina
ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ χορηγεί χάρη σε έναν ακόμη οπαδό του

skilos-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να υπολογίσεις την ηλικία του σκύλου σου – Τι περιμένει από σένα σε κάθε στάδιο της ζωής του

toyota_1711_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 10 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 11:35
limeniko_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στη Γαύδο: Στους έξι οι νεκροί μετανάστες – Έρευνες για ακόμη οχτώ αγνοούμενους (video)

sheikh-hasina
ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ χορηγεί χάρη σε έναν ακόμη οπαδό του

1 / 3