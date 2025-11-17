Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο Χάρης Δούκας (video)

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης του 1973, κατέθεσε λίγο μετά τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας (17/11) ο Χάρης Δούκας.

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ΄73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο», αναφέρει στη σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Ένα αίτημα για Δημοκρατία, που κερδίζεται από ανθρώπους που έχουν ένα συλλογικό όραμα και τολμούν. Την παρακαταθήκη αυτή θέλουμε να κρατάμε ζωντανή στην Αθήνα, παλεύοντας κάθε μέρα για μια πόλη ανθρώπινη, δίκαιη και ειρηνική για όλους», συμπληρώνει ο Χάρης Δούκας.

