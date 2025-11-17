Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

Κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πυροδότησε η δήλωση της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιάς ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανοιχτή σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας νωρίτερα την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά άφησε υπόνοιες για εσωτερικές διαιρέσεις στο ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει πως «Με την έναρξη της εβδομάδας έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός. Στο σκεπτικό του Μαξίμου “με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι”. Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κοκ»», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχετικά με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα “δεν είμαι ο Χάρι Πότερ”», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Κλείνοντας το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής του».

«Πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ»

Κυβερνητικές πηγές σε νέα δήλωσε σχολιάζουν ότι «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και παρατηρούν πως «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Η αρχική τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά

Η Ράνια Θρασκιά, οποία εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι θα πρέπει να γίνει διάλογος με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξη Τσίπρα. «θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας, είναι συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».

Ερωτηθείσα για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, η Ράνια Θρασκιά είπε ότι «δεν έχω αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω αντίρρηση να διαβάσω και το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Μας απειλούν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν».

Μαρινάκης: «Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις;»

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά άφησε υπόνοιες για εσωτερικές διαιρέσεις στο ΠΑΣΟΚ. «η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα. Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους. Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα “παραϋπουργεία δικαιοσύνης” του κ. Τσίπρα και “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”; Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».

