Διάλογο στην Κεντροαριστερά προτείνει η Θρασκιά – Αντίδραση Μαρινάκη

Διάλογο στην κεντροαριστερά με όσους επιθυμούν να συνομιλήσουν στη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ – και με τον Αλέξη Τσίπρα – προτείνει η βουλευτής του κόμματος Ράνια Θρασκιά, προκαλώντας, μάλιστα, την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής – η οποία είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, πριν αποχωρήσει και ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ – σημείωσε ότι «θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας, είναι συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».

Μάλιστα, ερωτηθείσα για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, η Ρ. Θρασκιά είπε ότι «δεν έχω αντίρρηση να διαβάζω βιβλία και δεν έχω αντίρρηση να διαβάσω και το βιβλίο του κ. Τσίπρα», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι ως ΠΑΣΟΚ «δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί. Μας απειλούν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν».

Μαρινάκης: «Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις;»

Σχολιάζοντας τις θέσεις της Ρ. Θρασκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι «η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα. Αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους.

Αλήθεια, είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα “παραϋπουργεία δικαιοσύνης” του κ. Τσίπρα και “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια”»”; Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».

