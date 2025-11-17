search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 13:58
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.11.2025 12:16

Κάλεσμα Αρναούτογλου για προστασία των ελληνικών θαλασσών από την άναρχη τουρκική αλιεία

17.11.2025 12:16
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) να επιβληθούν για πρώτη φορά κυρώσεις σε 21 αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου, καλεσε την ΕΕ να ασχοληθεί ειδικά με τις ελληνικές θάλασσες.

«Η Ευρώπη περνά επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις απέναντι στην παράνομη, αδήλωτη και άναρχη αλιεία στη Μεσόγειο. Η πρόσφατη απόφαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) να επιβάλουν για πρώτη φορά κυρώσεις σε 21 αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, στο πλαίσιο κοινών επιθεωρήσεων Μάλτας, Ιταλίας και Τυνησίας, αποτελεί κομβικό βήμα στην ουσιαστική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας της θάλασσας», είπε.

«Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη γραμμή που ενίσχυσε η Επιτροπή Αλιείας μέσα από την τροπολογία που κατέθεσα και υπερψηφίστηκε στη Γνωμοδότηση της Επιτροπής προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της ΕΕ 2026. Με αυτή την τροπολογία, η Ελλάδα και η Κύπρος αναγνωρίστηκαν επισήμως ως περιοχές υψηλού κινδύνου από παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών, ενώ ζητήθηκε ενίσχυση των ελέγχων και της διεθνούς συνεργασίας μέσω της EFCA», σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Η ίδια Ευρωπαϊκή αρχή που σήμερα επιβάλλει κυρώσεις στη Δυτική Μεσόγειο έχει πλέον την εντολή, τα εργαλεία και τους πόρους να δράσει και στα Ελληνικά ύδατα, απέναντι σε κάθε μορφή παράνομης δραστηριότητας — συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής αλιείας. Η προστασία των θαλασσών μας, των επαγγελματιών αλιέων και της επισιτιστικής ασφάλειας των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ίσων κανόνων για όλους. Η Ευρώπη αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, οι κανόνες εφαρμόζονται. Και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εφαρμόζονται επιτέλους και στη δική μας θάλασσα», κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

