Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια σύντομη αλλά πυκνή νοημάτων ανάρτηση, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία των εξεγερμένων φοιτητών του Νοεμβρίου του 1973, τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών, ο Αλέξης Τσίπρας.
Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…
52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο»
Διαβάστε επίσης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο
Κάλεσμα Αρναούτογλου για προστασία των ελληνικών θαλασσών από την άναρχη τουρκική αλιεία
Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο του Πολυτεχνείου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.