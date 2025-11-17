search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 13:56

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

17.11.2025 13:56
alexis-tsipras

Με μια σύντομη αλλά πυκνή νοημάτων ανάρτηση, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία των εξεγερμένων φοιτητών του Νοεμβρίου του 1973, τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών, ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…
52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο»

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

Κάλεσμα Αρναούτογλου για προστασία των ελληνικών θαλασσών από την άναρχη τουρκική αλιεία

Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την επέτειο του Πολυτεχνείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spiti mou 2- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου II: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για υπαγωγή στο πρόγραμμα

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις επιλογές από φον ντερ Λάιεν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

port
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

LOUIS VUITTON
ΚΟΣΜΟΣ

Θρασύτατη ληστεία στη Ρώμη: Με αυτοκίνητο μπούκαραν στη Louis Vuitton και σήκωσαν το εμπόρευμα (Video)

pasp poreia 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε… καρέκλες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 17:13
spiti mou 2- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου II: Παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 για υπαγωγή στο πρόγραμμα

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις επιλογές από φον ντερ Λάιεν για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

port
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

1 / 3