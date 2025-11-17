Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

Με μια σύντομη αλλά πυκνή νοημάτων ανάρτηση, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία των εξεγερμένων φοιτητών του Νοεμβρίου του 1973, τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών, ο Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…

52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο»

