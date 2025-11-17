Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε… καρέκλες

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε… καρέκλες.

Την απάντηση της κυβέρνησης ως προς το ποιος έχει δώσει εντολές για «τυφλές προληπτικές προσαγωγές» και με ποιο στόχο, αναμένει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την προσαγωγή.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση του:

«Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».

