search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 18:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 17:42

Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί ντροπή η εικόνα της άδειας Βουλής, να κηρυχθεί το Πολυτεχνείο εθνική επέτειος»

17.11.2025 17:42
zoi-konstadopoulou

«Θλιβερή» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου την εικόνα της Βουλής ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.

«Μου προκαλεί ντροπή η άδεια Βουλή. Δεν τιμάμε έτσι τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους, τους μαθητές και τις μαθήτριες που βρέθηκαν συνειδητά στον χώρο του Πολυτεχνείου, αγωνίστηκαν, δεν δραπέτευσαν και έγραψαν μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας» , δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η Δημοκρατία είναι συμμετοχή, ζωντάνια και ανταλλαγή. Οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Πεισματικά οι κυβερνήσεις σε όλη την μεταπολίτευση δεν απέδωσαν την τιμή που έπρεπε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Δεν έχουμε ούτε μια εθνική επέτειο που να αναφέρεται στον πιο πρόσφατο αγώνα του λαού μας κατά της χούντας…». 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, το ψήφισμα που είχε καταθέσει το κόμμα της το 2023 «για να κηρυχθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, εθνική επέτειος».

Διαβάστε επίσης

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania diki viamoi amea – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Φώναζε στην εκκλησία,”με βιάζουνε, με βιάζουνε”» – Στη φυλακή, μετά το Εφετείο, ο πατέρας και ο γείτονας του ανήλικου ΑμεΑ

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

mitsotakis_stylo_00
MEDIA

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχωρεί το πρωί της Τρίτης ο Μητσοτάκης

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Εκατομμυριούχος τηλεθέασης και πάλι το «Σόι σου» την Παρασκευή (14/11)

tzenanidou ekthesi – new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ίδρυμα Κακογιάννη: «Οι Αόρατοι της Γης» – Μια ξεχωριστή έκθεση από τη Σμαρώ Τζενανίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 18:50
xania diki viamoi amea – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Φώναζε στην εκκλησία,”με βιάζουνε, με βιάζουνε”» – Στη φυλακή, μετά το Εφετείο, ο πατέρας και ο γείτονας του ανήλικου ΑμεΑ

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

mitsotakis_stylo_00
MEDIA

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχωρεί το πρωί της Τρίτης ο Μητσοτάκης

1 / 3