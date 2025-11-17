Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί ντροπή η εικόνα της άδειας Βουλής, να κηρυχθεί το Πολυτεχνείο εθνική επέτειος»

«Θλιβερή» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου την εικόνα της Βουλής ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.

«Μου προκαλεί ντροπή η άδεια Βουλή. Δεν τιμάμε έτσι τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους, τους μαθητές και τις μαθήτριες που βρέθηκαν συνειδητά στον χώρο του Πολυτεχνείου, αγωνίστηκαν, δεν δραπέτευσαν και έγραψαν μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας» , δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η Δημοκρατία είναι συμμετοχή, ζωντάνια και ανταλλαγή. Οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Πεισματικά οι κυβερνήσεις σε όλη την μεταπολίτευση δεν απέδωσαν την τιμή που έπρεπε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Δεν έχουμε ούτε μια εθνική επέτειο που να αναφέρεται στον πιο πρόσφατο αγώνα του λαού μας κατά της χούντας…».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, το ψήφισμα που είχε καταθέσει το κόμμα της το 2023 «για να κηρυχθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, εθνική επέτειος».

Διαβάστε επίσης

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο