Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αντίστροφη μέτρηση με παρασκήνιο και στοιχήματα για το κόμμα

Μέσα σε όχι και πολύ θετικό περιβάλλον για την κυβέρνηση πραγματοποιούνται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ για την ανάδειξη των νέων προέδρων των τοπικών οργανώσεων του κόμματος (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αλλά και τους 1.000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν τον ερχόμενο Μάρτιο στο συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα έχει αμιγώς προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά έδωσαν μια – σχετική – ώθηση στην κυβέρνηση, εντούτοις, το κλίμα παραμένει βαρύ, κυρίως στην περιφέρεια, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά «στεγνώσει» από χρήματα.

Ταυτόχρονα, στις εκλογικές διαδικασίες «βαραίνει» η «σκιά» του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Έστω κι αν η κυβέρνηση συνειδητά απέφυγε την ευθεία σύγκρουση μαζί του, αφήνοντας μόνο μεμονωμένα στελέχη (π.χ. Μακάριος Λαζαρίδης και Γιώργος Γεραπετρίτης) να τη σχολιάσουν, κομματικά στελέχη παραδέχονται ότι το ερώτημα σχετικά με το τι θα κάνει ο Α. Σαμαράς αποτελεί έναν παράγοντα που θα παίξει ρόλο στην όλη διαδικασία.

Και σε όλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί και η αποκάλυψη του topontiki.gr, ότι ο πρώην γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, «κάνει παιχνίδι» στην όλη διαδικασία, προωθώντας υποψηφίους για κρίσιμες θέσεις. Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ρωτηθεί ευθέως αν σχεδιάζεται επιστροφή Δημητριάδη στο Μαξίμου και το είχε αρνηθεί κατηγορηματικά.

Εν πάση περιπτώσει, τα «μέτωπα» είναι δύο: οι ισορροπίες που θα προκύψουν από τις εσωκομματικές εκλογές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο συνεδρίου, καθώς από τις κάλπες αυτές θα προκύψουν οι 1.000 αιρετοί σύνεδροι που μαζί με τους 3.000 ex officio θα κληθούν να εκλέξουν τα 150 αιρετά μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής (ex officio προέρχονται άλλα 350 μέλη). Οι ισορροπίες αυτές αναμένεται να αντικατοπτρίζουν και «σφαίρες επιρροής» εντός του κόμματος.

Βασικό ρόλο στην όλη διαδικασία, βέβαια, παίζει η «ομάδα» που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη: ο γενικός διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστας Σκρέκας (ο οποίος έχει… ρίξει πολύ τρέξιμο σε όλη τη χώρα το τελευταίο διάστημα), καθώς και ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης, και ο εξ απορρήτων του Κ. Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι «χείρα βοηθείας» δίνει και ο – έμπειρος περί τα εσωκομματικά – κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αυτό σημαίνει ότι, σε μεγάλο βαθμό, δεν αναμένονται δραματικές εκπλήξεις από τις εκλογές, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος επιχειρούν να «πάρουν θέση» και να αποκτήσουν «θέσεις επιρροής» ενόψει του συνεδρίου, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε πάνω από το 30% των νομαρχιακών οργανώσεων (ΔΕΕΠ), δεν αποκλείεται να υπάρξει ντέρμπι και ενδεχομένως και δεύτερος γύρος στις 30 Νοεμβρίου – και αυτό χωρίς να «μετρηθούν» οι δημοτικές οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ), όπου λέγεται ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.

Σε κεντρικό επίπεδο, αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τη ΝΔ είναι η συμμετοχή να είναι υψηλή (πάνω από 100.000 άτομα, λένε πηγές του κόμματος), να μην υπάρξουν παρατράγουδα ή προβλήματα και – από εκεί και πέρα – τα διάφορα «κέντρα επιρροής» που θα προκύψουν από τις εσωκομματικές εκλογές να σέβονται και να τηρούν τις βασικές «γραμμές» του κόμματος. Μοναδικό ερώτημα που υπάρχει πλέον είναι πόσο και προς ποια κατεύθυνση θα επηρεάσουν τις εξελίξεις τα σενάρια για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο του 2026.

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: 49 θάνατοι συνδέονται με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων

Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

Νέα έρευνα: Τροφές με έντονα χρώματα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά