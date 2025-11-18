search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.11.2025 16:38

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

18.11.2025 16:38
flabouraris

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε σήμερα (18/11) ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης.

Ο πρώην υπουργός Επικρατείας υπέστη ανακοπή σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρούνταν με διάφορα προβλήματα υγείας, ωστόσο η κατάστασή του είχε βελτιωθεί. 

Ο Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός.

Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:29
