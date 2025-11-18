search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 20:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.11.2025 18:02

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

18.11.2025 18:02
flabouraris

Χωρίς σφυγμό και με απουσία αναπνοής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ.

Το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.

Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Φάμελλος: Δεν με ικανοποίησε η απόφαση αποχώρησης Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και οφείλουμε να συγκλίνουμε

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Τσίπρας: «Η Μέρκελ άφωνη» – Πώς της ανακοίνωσε το δημοψήφισμα, σε νέα προδημοσίευση από την «Ιθάκη»

