Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Συλλυπητήρια μηνύματα για το θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, έστειλε ο πολιτικός κόσμος.

Την βαθιά του θλίψη εκφράζει με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος.

Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο.

Θα λείψεις από όλους μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη

«Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα. Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο. Θα μας λείψεις «παππού»! Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!» έγραψε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τονίζει πως «η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός. Άνθρωπος που ποτέ στην μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς».

Τον αποχαιρέτησε η Βουλή

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη με τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Την απώλεια του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικού μέντορα του Αλέξη Τσίπρα έκανε γνωστή η Ρένα Δούρου. «Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα, ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του, ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία», είπε.

«Πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μία θρησκευτική παραβολή “η φλαιομένη και μη καιομένη βατός”. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή», ανέφερε συγκινημένος ο Θοδωρής Δρίτσας της Νέας Αριστεράς, λέγοντας πως παρά τις διαφωνίες τους, οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ.

Τα συλλυπητήρια του εκ μέρους της κυβέρνησης εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος κάνοντας λόγο για έναν πολύ αξιοπρεπή πολιτικό που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε.

«Θερμά συλλυπητήρια, είναι συγκλονιστική η είδηση του θανάτου του», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ενώ εκ μέρους του προεδρείου τον αποχαιρέτησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αντίστροφη μέτρηση με παρασκήνιο και στοιχήματα για το κόμμα

Μητσοτάκης: Εκλογές το ’27, με ίδιο εκλογικό νόμο, κανένα σχόλιο για Σαμαρά, ο Τσίπρας μιλάει για το παρελθόν – Τι είπε για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ενέργεια, Ερντογάν

Αντίστροφη μέτρηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Κορυφώνεται η αγωνία στα κόμματα της κεντροαριστεράς, εν μέσω αναταράξεων