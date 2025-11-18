Φάμελλος: Δεν με ικανοποίησε η απόφαση αποχώρησης Τσίπρα, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι και οφείλουμε να συγκλίνουμε

Στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα των συνεργασιών αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Open «10 παντού». Σε σχέση με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως δεν τον ικανοποίησε αυτή η επιλογή, ωστόσο επανέλαβε πως δεν είναι αντίπαλοι και πως προς χάριν της κοινωνίας οι δυο πλευρές οφείλουν να συγκλίνουν, όπως άλλωστε πρέπει να κάνουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Στο ερώτημα αν περιμένει και νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε αρνητικά λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πρωτοβουλίες για συγκλίσεις. Εν μέσω διαφωνιών και εξελίξεων στη Νέα Αριστερά, σημείωσε πως δεν βρίσκει το λόγο «να είμαστε σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες», καλώντας παράλληλα σε επιτάχυνση, καθώς όπως υπογράμμισε οι καθυστερήσεις και από την πλευρά της Νέας Αριστεράς και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, φθείρουν την υπόθεση των συνεργασιών.

Πιο αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί σημείωσε:

«Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την κρίσιμη απόφαση να αποχωρήσει από τη Βουλή. Εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος με αυτή την απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όμως έχει μία ήδη κατατεθειμένη πρόταση προοδευτικών συνεργασιών εδώ και έναν χρόνο. Εγώ προσωπικά έχω αναλάβει την πρωτοβουλία, ότι πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Επειδή με τον Αλέξη Τσίπρα σαφέστατα δεν είμαστε αντίπαλοι και παρότι υπάρχει μια διαφορετική οπτική και μια διαδρομή παράλληλη αυτή την περίοδο, έχουμε πει ότι οφείλουμε να συγκλίνουμε, για να υπάρχει λύση προς όφελος της κοινωνίας. Γιατί οι πολίτες θα μας πουν το εξής απλό: Μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση που να μειώσει τον ΕΦΚ; Μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στέγης; Να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ΦΠΑ, του υπερπλεονάσματος και της ακρίβειας; Εδώ λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη τοποθετηθεί πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα».

Ερωτηθείς για το αν είναι προετοιμασμένος για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα (πχ βουλευτών) απάντησε: «Το τελευταίο δίμηνο υπήρξαν 10 πρωτοβουλίες συγκλίσεων και εκδηλώσεις διαλόγου προοδευτικών συνεργασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όχι απλά δεν είναι προετοιμασμένος για αποχωρήσεις, αντίθετα, παίρνει πρωτοβουλίες για συγκλίσεις».

Επέμεινε στη θέση πως «οφείλουμε να συγκλίνουμε σε μία προοδευτική πρόταση που θα δώσει στις επόμενες εκλογές πρόταση, για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τη Νέα Αριστερά και με το ΠΑΣΟΚ και με άλλες προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές κινήσεις. Αυτή η πρόταση επικυρώθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συνέδριό μας». Και πρόσθεσε πως υπάρχει ανάγκη «να δοθεί προοδευτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Η κοινωνία δεν τα βγάζει πέρα και λέει “δεν πάει άλλο, βρείτε τα, συνεργαστείτε”. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία εδώ και πολύ καιρό. Λέει ότι όλοι οι δρόμοι, που συμπεριλαμβάνουν και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συγκλίνουν σε ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο». Το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε να υπάρχει απάντηση και λύση για την κοινωνία. Η συζήτηση περί ηγεσίας και περί επικεφαλής έπεται. Αν αποφασίσουμε το μείζον που είναι να υπάρχει λύση για την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας, θα υπάρχουν πολλοί δημοκρατικοί τρόποι για να επιλυθούν και τα θέματα του προγράμματος και τα θέματα του επικεφαλής.

Στο ερώτημα ποιος θα ηγηθεί αυτού του ψηφοδελτίου απάντησε καταρχάς πως το σημαντικό είναι «να συμφωνήσουμε να υπάρχει απάντηση και λύση για την κοινωνία». «Η συζήτηση περί ηγεσίας και περί επικεφαλής έπεται» είπε. «Αν αποφασίσουμε το μείζον που είναι να υπάρχει λύση για την ελληνική κοινωνία και τη χώρα μας, θα υπάρχουν πολλοί δημοκρατικοί τρόποι για να επιλυθούν και τα θέματα του προγράμματος και τα θέματα του επικεφαλής»

Σε σχέση με τη Νέα Αριστερά, αναφέρθηκε σε όλες τις προσπάθειες και τις κοινές πρωτοβουλίες τους προηγούμενους μήνες, ενώ πρόσθεσε «δεν βρίσκω τον λόγο να είμαστε σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες με τη Νέα Αριστερά, εφόσον έχουν λυθεί και προβλήματα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν». Ανέφερε πάντως ότι δε θέλει να παρέμβει στα εσωκομματικά της, από εκεί και πέρα τόνισε πως «σαφέστατα η πρότασή μας απευθύνεται και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ». «Θεωρώ» είπε, «ότι είναι επιζήμιο για την κοινωνία ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και αρνήσεις. Η αναβλητικότητα φθείρει τις συνεργασίες. Μια τέτοια συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται με προεκλογικούς όρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υπερβεί τον κομματικό εγωισμό και έχει καταθέσει αυτή την πρόταση και την υποστηρίζω».

