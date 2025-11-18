Όλα «ζάχαρη» στον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη Ζωή Πολιτοπούλου

Όλα καλώς καμωμένα τα βλέπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Οργανισμού η οποία από τη μια διαβεβαίωσε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις κι από την άλλη περιέγραψε ένα περιστατικό που αφορά εσωτερικές πιέσεις.

Στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή η κ. Πολιτοπούλου διέψευσε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον κ. Αυγενάκη καθώς κι ότι είδε οποιαδήποτε προσπάθεια να ευνοηθεί η Κρήτη μέσω του συστήματος πληρωμών, ενώ δήλωσε για τους ισχυρισμούς της Παρασκευής Τυχεροπούλου περί «κλίματος φόβου» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πως δεν γνωρίζει τέτοια περιστατικά — επισημαίνοντας ότι τότε δεν υπηρετούσε στη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Παρόλα αυτά, παρέθεσε μια χαρακτηριστική περίπτωση που υποδηλώνει πιέσεις, καθώς -όπως είπε- ενώ επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας υπέρ του Οργανισμού σε υπόθεση που αφορούσε αγωγή ηλεκτρονικού μέσου κατά πρώην προέδρου, έλαβε τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο Ευάγγελο Σημανδράκο, ο οποίος της ζήτησε να φύγει από το δικαστήριο και να μην καταθέσει. Η ίδια συνέδεσε αυτή την παρέμβαση με τη μετακίνησή της σε άλλη υπηρεσία λίγο αργότερα — μια σύμπτωση που αφήνει πολλά ερωτήματα.

Αναφέρθηκε επίσης στο ότι μάρτυρας υπεράσπισης του εκδότη ήταν ο υπάλληλος Μόσχος Κορασίδης, τον οποίο ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, έσπευσε να χαρακτηρίσει «παντού εμπλεκόμενο» και συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού.

Όταν ζητήθηκε η άποψή της για την κ. Τυχεροπούλου, απάντησε πως «Ρομπέν» θεωρεί τους εργαζόμενους που εδώ και χρόνια πραγματοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους, συχνά σε ακραίες συνθήκες — υπονοώντας ότι η ουσιαστική δουλειά γίνεται από το προσωπικό που μένει εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Τέλος, επισήμανε ότι τα πραγματικά προβλήματα του οργανισμού είναι η υποστελέχωση και η έλλειψη εργαλείων. Παρά την κυβερνητική ρητορική περί αδράνειας, υπογράμμισε ότι την περίοδο 2015–2024 διακινήθηκαν 20 δισ. ευρώ και ανακτήθηκαν 300 εκατ., αποτέλεσμα συστηματικών ελέγχων που —όπως είπε— ουδέποτε σταμάτησαν, ακόμη κι αν δεν διαφημίστηκαν.

Πηγές ΝΔ

Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα εναντίον του Οργανισμού σε δίκη ο Μ. Κορασίδης!

Νέα σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ζωής Πολιτοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως κατέθεσε, όταν επρόκειτο να καταθέσει υπέρ του Οργανισμού σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε. Σημανδράκος, της τηλεφώνησε και της ζήτησε «να φύγει από την αίθουσα και να μην καταθέσει». Η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών του Κορασίδη που έχουν ήδη καταγραφεί επισήμως. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κορασίδης είχε παρέμβει και στην παλαιότερη υπόθεση των 400.000 ευρώ των Γ. και Αθ. Μιάουρα, αποστέλλοντας ο ίδιος – από το προσωπικό του email – τα επιχειρήματα του πληρεξούσιου δικηγόρου των αγροτών προς τα στελέχη του Οργανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και μιας και αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ, περιμένουμε έστω μια φράση του Ν. Ανδρουλάκη για την υπόθεση του Σταύρου Βαβία, υποψήφιου βουλευτή και αναπληρωτή γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, για τον οποίο υπάρχει επίσημη καταγγελία. Προφανώς, το γεγονός ότι για όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ τηρεί απόλυτη σιωπή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Υιοθετώντας απολύτως το δόγμα της ΝΔ «διαχρονικές είναι οι ευθύνες», κινήθηκε η Πολιτοπούλου Ζωή, υπεύθυνη των Πληροφορικών Συστημάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία προστατεύθηκε εμφανώς από την πλειοψηφία της ΝΔ, καταθέτοντας για άσχετα ζητήματα και ροκανίζοντας προκλητικά το χρόνο καίριων ερωτημάτων.

Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μάρτυρας.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή καθυστέρηση πληρωμών των ενισχύσεων τόσο για το 2024 όσο και του 2025, που αναμένεται από εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και προκαλεί ήδη σοβαρές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η μάρτυρας κατέθεσε ότι όλα έγιναν καλώς και ο τεχνικός σύμβουλος τήρησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και περιέγραψε ως… εξωγενείς τις αιτίες που δημιουργούν τις καθυστερήσεις, χωρίς να μπορεί όμως να τις κατονομάσει.

Τη διαχείριση των ΑΦΜ που αφορούν στο πρόσωπό της και αναφέρονται σε επισυνδέσεις της δικογραφίας, η ίδια δικαιολόγησε το θέμα ως ένα «τεχνικό λάθος» χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την μετάβαση στο gov.gr που απέτυχε και δεν συνεχίστηκε το 2023 και η επιστροφή στις εταιρίες –τεχνικούς συμβούλους, η μάρτυρας κατέθεσε ότι στο σύστημα gov.gr είναι ο Οργανισμός και οποιαδήποτε άλλη θέση είναι λανθασμένη, προσπαθώντας να ταυτίσει απολύτως την υπάρχουσα κατάσταση, με όλα τα στοιχεία λειτουργίας της διαφάνειας του gov.gr, που όπως είναι γνωστό όμως δεν ισχύουν σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

