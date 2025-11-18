Αμφίσημη δήλωση Γεραπετρίτη: «Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία – Να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»

Καμπανάκι για την ασφάλεια στην Ευρώπη έκρουσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με μία δήλωση όμως που εντείνει την ανησυχία για το μέλλον και συνειρμικά επιβαρύνει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια σχετικά με την ανάγκη αλλαγής κουλτούρας στην ΕΕ και αποδοχή της αυτοθυσίας για την πατρίδα, με τη χαρακτηριστική φράση, που επιπστράτευσε ο υπουργός Άμυνας ότι «σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω».

Η συζήτηση στη Βουλή ήταν για το εάν η Ελλάδα μπορεί να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, με αφορμή σχετική ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου. Και ενώ ο υπουργός Εξωτερικών διέψευσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση, συμπλήρωσε τα εξής, πυροδοτώντας μία αίσθηση αμφιβολίας για τα μελλούμενα: «Ζούμε σε έναν κόσμο που καθίσταται γεωπολιτικά απρόβλεπτος, να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για όλα, για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης για να προσθέσει ότι αυτό πράττει η κυβέρνηση. «Είναι αδύνατον να προβλέψουμε το μέλλον, εκείνο όμως που έχουμε υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα σενάρια». Η συμπλήρωση με έμφαση αυτής της επισήμανσης όμως, αφήνει να αιωρείται στην πραγματικότητα μία αμφιβολία για το τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια και ενώ όλη η Ευρώπη κινείται σε… ρυθμούς αναμονής πολεμικής σύρραξης με τη Ρωσία. Άλλωστε η συζήτηση στη Βουλή δεν ήταν γενικά για την ασφάλεια, αλλά για το πώς και μέχρι ποίου σημείου η Ελλάδα συνδράμει την Ουκρανία.

Ακριβώς πάντως επειδή η αποστροφή αυτή προκάλεσε πολλές απορίες για το τι ακριβώς εννοεί ο κ. Γεραπετρίτης – και αν θέλει να δώσει και κείνος μία δραματική προειδοποίηση για το μέλλον όπως έκανε ο κ. Δένδιας – πηγές του υπουργείου Εξωτερικών έσπευσαν να διευκρινίσουν αμέσως μετά πως οι αναφορές του αποτελούν πάγια αρχή του υπουργού αλλά και της κυβέρνησης.

Δ. Μάντζος: Υποτιμάτε τη νοημοσύνη

Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο για τις παραβάσεις και παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο κ. Μάντζος με αφορμή τα όσα είπε στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για υποτίμηση της νοημοσύνης. «Πώς μπορεί κανείς να σχολιάσει το ότι ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να ισχυρίζεται σε συνέντευξή του στη Δημόσια Τηλεόραση ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο; Όταν από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, μετρούμε 175 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ μόνο χθες 17/11/2025 καταγράφηκαν 5 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις! Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας διαφωνούν πολιτικά, τώρα μάθαμε ότι διαφωνούν και στα πραγματικά δεδομένα!», είπε και διερωτήθηκε: «Αλήθεια, δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός ότι τα στοιχεία αυτά είναι δημόσια αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ; Τι υποτιμά; Την ικανότητά μας να τα βρούμε; Ή την ίδια τη νοημοσύνη μας;».

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας χαρακτήρισε εύπεπτη την κριτική του ΠΑΣΟΚ και αντέτεινε ότι «επί ΠΑΣΟΚ είχαμε περισσότερες από 10.000 παραβιάσεις το χρόνο. Δεν τα βάζω στο ζύγι, καμία παραβίαση δεν είναι ανεκτή».

Κόντρα Γεραπετρίτη – Βελόπουλου

Κόντρα είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και με τον Κυριάκο Βελόπουλο στον απόηχο των συμφωνιών που υπογράφηκαν αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Δένδια.

«Μας είπατε πως δεν κατέστη ενεργειακός κόμβος η χώρα μας; Δεν είναι αρτηρία οι σταθμοί στην Ρεβυθούσα ή την Αλεξανδρούπολη; Δεν είναι αυτάρκεια και ισχύς για τη χώρα να έχουμε το 55% του μίγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;», διερωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών και μίλησε για «παλινδρόμηση» του Κυριάκου Βελόπουλου.

Σε ότι αφορά στα ενεργειακά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως το αμερικανικό LNG είναι ακριβότερο από το ρωσικό. «Κάντε ΑΟΖ με την Κύπρο και θα σας χειροκροτήσουμε», είπε προς τα υπουργικά έδρανα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντά λέγοντας πως «δεν θα μας χειροκροτήσετε ό,τι και να κάνουμε. Δεν έχω παρατηρήσει τέτοια γενναιότητα ούτε με τη Chevron, ούτε με τα θαλάσσια πάρκα, ούτε με την ενίσχυση της άμυνας. Παρατηρούμε έναν πολιτικό μηδενισμό, δεν περιμένουμε επιβράβευση».

