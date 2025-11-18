Στο υπ. Ανάπτυξης το μεσημέρι η Γκίλφοϊλ, για συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Στο υπουργείο Ανάπτυξης θα βρεθεί στις 2 το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με αντικείμενο συζήτησης τις αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, ζήτημα για το οποίο η Γκίλφοϊλ έχει ήδη αναφερθεί δύο φορές και φαίνεται πως η χώρα της δίνει τεράστια βάση.

Ενώ αναμένεται και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η Γκίλφοϊλ ρίχνει βάρος στον τρόπο απεμπλοκής της Ελλάδας από το ρωσικό και κινεζικό αέριο, αλλά παράλληλα η Ουάσιγκτον μέσω της Ελλάδας θέλει να παραγκωνίσει τις δύο χώρες που ελέγχουν μεγάλο ποσοστό στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

Παράλληλα, ήδη οι ΗΠΑ έχουν ρίξει το βάρος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θέλουν να κάνουν το ίδιο σε Βόλο και Ελευσίνα.

Να υπενθυμιστεί πως στη συνέντευξη που παραχώρησε η Γκίλφοϊλ στον ΑΝΤ1, είχε δηλώσει για το θέμα των λιμανιών: «Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά».

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Ελευσίνα την οποία πρόσφατα επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

