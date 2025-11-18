search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 19:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 11:19

Στο υπ. Ανάπτυξης το μεσημέρι η Γκίλφοϊλ, για συνάντηση με Θεοδωρικάκο

18.11.2025 11:19
Kimberly-Guilfoyle-1

Στο υπουργείο Ανάπτυξης θα βρεθεί στις 2 το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ θα συναντηθεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, με αντικείμενο συζήτησης τις αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, ζήτημα για το οποίο η Γκίλφοϊλ έχει ήδη αναφερθεί δύο φορές και φαίνεται πως η χώρα της δίνει τεράστια βάση.

Ενώ αναμένεται και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η Γκίλφοϊλ ρίχνει βάρος στον τρόπο απεμπλοκής της Ελλάδας από το ρωσικό και κινεζικό αέριο, αλλά παράλληλα η Ουάσιγκτον μέσω της Ελλάδας θέλει να παραγκωνίσει τις δύο χώρες που ελέγχουν μεγάλο ποσοστό στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

Παράλληλα, ήδη οι ΗΠΑ έχουν ρίξει το βάρος στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θέλουν να κάνουν το ίδιο σε Βόλο και Ελευσίνα.

Να υπενθυμιστεί πως στη συνέντευξη που παραχώρησε η Γκίλφοϊλ στον ΑΝΤ1, είχε δηλώσει για το θέμα των λιμανιών: «Είναι πολύ σημαντικό ότι τόσο πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά».

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην Ελευσίνα την οποία πρόσφατα επισκέφθηκε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

Διαβάστε επίσης:

Κασσελάκης: Γιατί ρίχνει «άκυρο» στην Κωνσταντοπούλου και η ατάκα για τον «καλπασμό» προς την κάλπη του Τσίπρα

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Αντίστροφη μέτρηση με παρασκήνιο και στοιχήματα για το κόμμα

Ολλανδία: 49 θάνατοι συνδέονται με παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
grok
ΚΟΣΜΟΣ

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ

F1-eksot
MEDIA

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τα χαρακτηριστικά… πίστας ταχύτητας έως το 2028 για να «τρέχει» αποκλειστικά η Formula 1

Tileorasi
MEDIA

«Μια νύχτα μόνο» και πάλι πρώτη σε τηλεθέαση (18/11)

xrimatistirio-345
BUSINESS

Στο 74,25% η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για το Ελληνικό Χρηματιστήριο

kakopoiisi 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 65% στις αναφορές κακοποίησης παιδιών – Στοιχεία σοκ από το Χαμόγελο του Παιδιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 19:42
grok
ΚΟΣΜΟΣ

Οι γαλλικές αρχές ερευνούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ

F1-eksot
MEDIA

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει τα χαρακτηριστικά… πίστας ταχύτητας έως το 2028 για να «τρέχει» αποκλειστικά η Formula 1

Tileorasi
MEDIA

«Μια νύχτα μόνο» και πάλι πρώτη σε τηλεθέαση (18/11)

1 / 3