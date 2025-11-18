search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.11.2025

Κασσελάκης: Γιατί ρίχνει «άκυρο» στην Κωνσταντοπούλου και η ατάκα για τον «καλπασμό» προς την κάλπη του Τσίπρα

18.11.2025 10:32
kasselakis

Καυστικός με τον Αλέξη Τσίπρα και κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει συνεργασία με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κλήθηκε να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τις ενδεχόμενες συνεργασίες στη πολιτική σκηνή. 

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε αρχικά πως «τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους, με φρέσκο προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες. Ξυπνάτε κάθε μέρα και σκέφτεστε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα; Γιατί εγώ ξέρω πως ο κόσμος ξυπνάει και σκέφτεται πως θα βγει ο μήνας». 

Σε σχόλιο πως ο Τσίπρας έρχεται… καλπάζοντας, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε γελώντας: «νομίζω πως προσβάλλετε τα άλογα τώρα».

Η ατάκα για τη Ζωή, το ΠΑΣΟΚ και ο αυτόνομος δρόμος

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης πως δεν υπάρχει πλέον ενδεχόμενο συνεργασίας. «Από τη στιγμή που δεν πρόσφερε ούτε λέξη για τα κατηγορητήρια, αλλά έπαιξε και παιχνίδια με υπογραφές τελευταία στιγμή, για να γίνει ένα σόου με το κατηγορητήριο, τελείωσε. Δεν υπάρχει βάση για να προχωρήσει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ απέκλεισε κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Αντίθετα, άφησε ένα ανοιχτό «παράθυρο» για το ΠΑΣΟΚ.

«Φιλοσοφικά είμαστε πάρα πολύ κοντά αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμφωνήσει έμπρακτα με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις. Συζητήσεις έχουμε κάνει και με τους βουλευτές και τα στελέχη» ανέφερε προσθέτοντας πως το ΚΙ.ΔΗ θα ακολουθήσει αυτόνομο δρόμο. 

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις τον έχουν οριακά να μπαίνει στη Βουλή, κάτι που για τον ίδιο δεν αποτελεί πίεση.

«Δεν συμφωνώ πως δεχόμαστε πίεση, αντιφάσκει με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο πεδίο. Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρες προτάσεις από μας και είμαστε το μόνο φρέσκο κόμμα που υπάρχει. (Οι δημοσκοπήσεις) είναι παντελώς άχρηστες στην πράξη. Η συγκυρία στις επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετική» είπε.

Ακόμη, για τις συμφωνίες στα ενεργειακά, είπε πως συμφωνεί αλλά να μην «γιορτάζουμε κιόλας», ενώ σχολιάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καρυστιανού είπε πως «νομίζω πως κάθε κοινωνική δράση είναι και πολιτική. Προφανώς όταν έχεις κινητοποιήσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κάτι λέει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κ. Καρυστιανού πως η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα, με άφθαρτους ανθρώπους. Όσον αφορά στο κομμάτι των Τεμπών και το κράτος δικαίου, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί στα κατηγορητήρια».  

