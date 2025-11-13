Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις στους πολιτικούς συσχετισμούς η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24.

Η Ν.Δ βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30.2% (+ 0.1% σε σχέση με την έρευνα Οκτωβρίου) και σε απόσταση 16.5% από το δεύτερο σταθερά ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 13.7% από 13.8%. Τρίτο κόμμα για δεύτερη συνεχή έρευνα βρίσκεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 10.7% ( 11.1%), τέταρτη η ΠΛΕΥΣΗ με 9% (10.9%) με σταθερά πτωτική πορεία για τέταρτη συνεχή έρευνα και ακολουθούν Κ.Κ.Ε με 8.1% (7.6%) , ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4.5% ( 4.5%) , ΣΥΡΙΖΑ με 4.2% ( 4.5%) ευρισκόμενος πια στην έβδομη θέση, ΜΕΡΑ 25 με 3.4% ( 3.2%) , ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.7% ( 2.6%), ΝΙΚΗ 2.5% ( 2.3%), ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1.2% ( 1.2 %) και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ με 1.2% , ενώ αυξάνεται το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ και βρίσκεται στο 8.6%

Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν στην εξής κατανομή εδρών: Ν.Δ 126, ΠΑΣΟΚ 44, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 34, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 29, Κ.Κ.Ε 27, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 15, ΣΥΡΙΖΑ 14, ΜΕΡΑ 25 11. Προκύπτει δηλαδή οκτακομματική Βουλή , με την Ν.Δ να απέχει πολύ αυτή την στιγμή από την αυτοδυναμία, αλλά με βάση αυτή την κατανομή εδρών δεν προκύπτει καμία Κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή της Ν.Δ. Σημειώνεται δε ότι το γεγονός, ότι το άθροισμα των εδρών Ν.Δ και Κ.Κ.Ε που φτάνει το 153, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακόμα και αν συνεργάζονταν όλα τα άλλα κόμματα κεντροαριστερά , αριστερά και δεξιά δεν προκύπτει Κυβέρνηση. Αυτό πάντα με τους σημερινούς συσχετισμούς .

Η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων είναι : Ν.Δ 24.3%, ΠΑΣΟΚ 11%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8.6%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7.2%, Κ.Κ.Ε 6.5%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3.6%, ΣΥΡΙΖΑ 3.4% ΜΕΡΑ 25 2.7%,ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.2%, ΝΙΚΗ 2%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ από 1%, ΑΛΛΟ 6.9 % , με τους αναποφάσιστους να φτάνουν στο 19.6%.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται μακράν πρώτος ο Κ. Μητσοτάκης με 29.1% αυξάνοντας την επίδοσή του κατά 1% και ακολουθούν σχεδόν με τις ίδιες επιδόσεις ο Κ. Βελόπουλος με 7.1% ( 7.5%), ο Ν. Ανδρουλάκης με 7% ( 7.5%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6.9% εμφανίζοντας πτώση μίας μονάδας. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται πρώτος με 30.8% ( 31.3%).

Προκύπτει ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα από τα αποτελέσματα του διήμερου Συνεδρίου στο Ζάππειο και τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν.

Το 48.9% θεωρεί ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν θεωρεί ότι μετατρέπουν την χώρα σε κόμβο ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή και δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της. Αντίθετη άποψη έχει το 38.2%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υποδοχής συναντιούνται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 77.4% και του ΠΑΣΟΚ με 57.4%.

Το 56.7% θεωρεί ότι πολύ και αρκετά σημαντική την Συμφωνία ΑΚΤΟΡ – ΔΕΠΑ με την Venture Global που αποτελεί την πρώτη Συμφωνία προμήθειας και μεταφοράς μέσω του Κάθετου διαδρόμου αμερικάνικου LNG. Λίγο δηλώνει το 17.4% και καθόλου το 16%.Τα μεγαλύτερα ποσοστά που θεωρούν σημαντική την Συμφωνία συναντιούνται στην Ν.Δ με 83.8% και το ΠΑΣΟΚ με 58.1%.

Το 67.9% θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό ότι για πρώτη φορά ξεκινούν ερευνητικές γεωτρήσεις για την αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων υποθαλάσσιου φυσικού αερίου βορειοδυτικά της Κέρκυρας , σε συνεργασία με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Exxon Mobil. To 17.8% δηλώνει λίγο και το 11, 8% καθόλου. Τα υψηλότερα θετικά ποσοστά συναντιούνται στην Ν.Δ με 88.9%, στο ΠΑΣΟΚ με 73,9% , αλλά σημειώνεται ότι θετική στάση κρατάει πάνω από το 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και της ΝΙΚΗΣ.

Το συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 73.1% θεωρεί ότι οι εξελίξεις ενδυναμώνουν παραπέρα τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ , με το 22.4% να έχει αντίθετη άποψη. Με το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 90.8% να εμφανίζεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ , σημειώνεται ότι σε όλα τα κομματικά ακροατήρια την άποψη αυτή υιοθετούν ανά κόμμα ποσοστά πάνω από 50%.

Το 54.5% θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις και οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας , ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και καλύτερες τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις , ενώ αντίθετη άποψη έχει το 42%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υιοθέτησης αυτής της άποψης εμφανίζονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 81.4%, του ΠΑΣΟΚ με 53% και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 50%.

Για τα κόμματα που συζητιέται η ίδρυσή τους (Τσίπρα, Σαμαρά)

Ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 8.9% ότι θα το ψήφιζε σίγουρα το 8.9% και ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 21.1%. Το 65.7% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ και το 4.3% δεν απαντά. Στην προηγούμενη έρευνα σίγουρα δήλωνε το 8.6% και θα μπορούσε το 17.5%. Ως βασικές εν δυνάμει δεξαμενές σίγουρα και θα μπορούσε να ψηφίσει φαίνεται να δηλώνει το 32.3% + 50% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3%+ + 34.4% της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ , το 8.7%+ 20% του ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ 4.5%+ 22.7% του Κ.Κ.Ε.

Το 3.5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα ένα Κόμμα Σαμαρά , το 16.9% ότι θα μπορούσε και το 75.6% ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, ενώ το 4% δεν απαντά. Από την Ν.Δ μόνο το 3.7% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε σίγουρα και το 14% ότι θα μπορούσε, ενώ το 79.6% ότι δεν το ψήφιζε ποτέ. Επίσης το 5.6% της ΕΛΛΗΛΝΙΚΗΣ ΎΣΗΣ σίγουρα και το 23.6% θα μπορούσε, ενώ « εισπράξεις φαίνεται να έχει από ΝΙΚΗ. Εντύπωση προκαλεί ότι το 13.5% του ΣΥΡΙΖΑ , το 12.5% του ΠΑΣΟΚ και το 24.1% της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό χρειάζεται παραπέρα διερεύνηση.

