Συνάντηση Δένδια-Γκίλφοϊλ στο Πεντάγωνο – Ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

«Ευχήθηκα», προσθέτει, «στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Today I welcomed US Ambassador Ms Kimberly A. Guilfoyle @USAmbassadorGR, on her first official visit to the Ministry of National Defence. We discussed the 🇬🇷-🇺🇸 strategic defence relations and the prospects for further deepening them. I wished Ms Guilfoyle every success in her… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 13, 2025

Ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ

Σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ.

«Η νέα σχέση με την αμερικανική εθνοφρουρά θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά επίσης θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και αλλού, ανεβάζοντας τη συνεργασία μας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα», έγραψε η αμερικανίδα πρέσβης.

Παράλληλα, έγραψε ότι με τον Νίκο Δένδια συζήτησαν για την «ισχυρή αμυντική συνεργασία» των δύο χωρών, «η οποία έχω δεσμευθεί να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου».

Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ November 13, 2025

