search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 16:43

Συνάντηση Δένδια-Γκίλφοϊλ στο Πεντάγωνο – Ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ

13.11.2025 16:43
dendias_guilfoyle_1311_1460-820_new

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

«Ευχήθηκα», προσθέτει, «στην κυρία Guilfoyle κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ

Σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντηση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program των ΗΠΑ.

«Η νέα σχέση με την αμερικανική εθνοφρουρά θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά επίσης θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και αλλού, ανεβάζοντας τη συνεργασία μας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα», έγραψε η αμερικανίδα πρέσβης.

Παράλληλα, έγραψε ότι με τον Νίκο Δένδια συζήτησαν για την «ισχυρή αμυντική συνεργασία» των δύο χωρών, «η οποία έχω δεσμευθεί να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κομισιόν «παγώνει» την κυβέρνηση – «Θα υλοποιηθούν και οι 54 δεσμεύσεις, σημείο προς σημείο, δεν υπάρχει διαφυγή»

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους μισθούς λόγω μείωσης των φόρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό

ACDC
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμό (κυριολεκτικά) προκάλεσαν οι AC/DC στη Μελβούρνη (Video)

shein-temu
ΚΟΣΜΟΣ

ECOFIN: «Πράσινο φως» στη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από Temu και Shein που εισάγονται στην ΕΕ

dimotiki astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Σφραγίσεις 9 καταστημάτων λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα

amfitheatro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος χρόνου για 290.000 «αιώνιους» φοιτητές – Αντίστροφη μέτρηση για τη διαγραφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 18:03
ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό

ACDC
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμό (κυριολεκτικά) προκάλεσαν οι AC/DC στη Μελβούρνη (Video)

shein-temu
ΚΟΣΜΟΣ

ECOFIN: «Πράσινο φως» στη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από Temu και Shein που εισάγονται στην ΕΕ

1 / 3