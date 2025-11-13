Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους»

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση ότι με την πολιτική της για έλλειμμα στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επικρίνοντας την κυβέρνηση ότι με δική της ευθύνη κλάπηκε 1 δισ. ευρώ από τους τίμιους αγρότες για τους «φραπέδες», «χασάπηδες» και «κουμπάρους».

Όπως είπε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα, η κυβέρνηση προχωράει μόνον τα ρουσφέτια των ημετέρων, φτάνοντας έτσι στα σκάνδαλα, από τα βιολογικά: κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομία, μέχρι το μεγαλύτερο για την ώρα, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τους αγρότες ως λάφυρο ενός κομματικού μηχανισμού. Εξαπατήσατε τους αγρότες για να εκλεγείτε το 2019 και μετά βάλατε πλάτη στην κλοπή των επιδοτήσεών τους», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Κάνατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Σκάνδαλο με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του σκανδάλου είναι προσωπική του επιλογή».

Παράλληλα σχολιάζοντας την εξεταστική επιτροπή ανέφερε ότι παίζεται ένα κακόγουστο θέατρο. «Τώρα όλοι δηλώνουν αθώοι, αλλά με απύθμενο θράσος και σε απευθείας μετάδοση ο ένας καρφώνει τον άλλο. Ο ένας αθώος, ο άλλος θεσμικός, … στα ρουσφέτια υποθέτω που έχετε κάνει επιστήμη. Με τον κ. Βορίδη να δηλώνει δημόσια ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο κ. Βάρρας παραμένει σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και δεν ξέρει από που σας κρατάει και εσείς να παριστάνετε ότι δεν τρέχει τίποτα. Ο κ. Βορίδης στην Εξεταστική Επιτροπή μόνο συγνώμη δεν απαίτησε να του ζητήσουμε. Ξέχασε την εκτόξευση των δικαιωμάτων και του εθνικού αποθέματος στην Κρήτη το 2020. Όλοι ψάχνουν τον Μάκη και το Λευτέρη, που προστατέψατε με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», ανέφερε.

Σε ότι αφορά στην εξάπλωση και την διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία -όπως είπε -έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στην χώρα μας με πάνω από 400.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, υποστήριξε ότι για αυτή εικόνα είναι απολύτως υπεύθυνη η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΝΔ.

«Είστε υπεύθυνοι γιατί επί ένα χρόνο δεν πήρατε τα κατάλληλα μέτρα για να μην συμβεί το μοιραίο. Είστε πέραν των άλλων και αναποτελεσματικοί και διαχειριστικά ανίκανοι, οι δήθεν άριστοι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

