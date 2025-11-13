search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 16:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13.11.2025 14:59

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κομισιόν «παγώνει» την κυβέρνηση – «Θα υλοποιηθούν και οι 54 δεσμεύσεις, σημείο προς σημείο, δεν υπάρχει διαφυγή»

13.11.2025 14:59
OPEKEPE2 NEW

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εκπέμψει μήνυμα αισιοδοξίας όσον αφορά στην υποδοχή του action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες είναι αποφασισμένες να μην αφήσουν το παραμικρό περιθώριο «διαφυγής» από τις δεσμεύσεις της Αθήνας.

Την εικόνα αυτή εξέπεμψε με σχεδόν άκομψο τρόπο ο Φίλιπ Μπας, επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος μιλώντας στις εργασίες της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη κατέστησε απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως επιλογή παρά να υλοποιήσει «σημείο προς σημείο» το σχέδιο των 54 δράσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που παρουσίασε στις 4 του μήνα στην Κομισιόν.

Το ύφος του Μπας ήταν εξαιρετικά βαρύ, όταν τόνισε ότι «η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης βρίσκεται κυρίως στα χέρια των ελεγκτών, όμως έχει προκαλέσει τόσο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, σημείο προς σημείο», ξεκαθαρίζοντας ότι «πρέπει να φέρετε αποτελέσματα πάνω σε αυτό· δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ανεξάρτητα από τον “θόρυβο” που θα υπάρξει στα Μέσα Ενημέρωσης ή στην πολιτική σκηνή».

«Υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. ∆εν υπάρχει καμιά διαφυγή από αυτό· δεν θα υπάρξει διαφυγή» ξεκαθάρισε, και μην κρύβοντας τον εκνευρισμό της Κομισιόν με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, είπε ότι «όπως γνωρίζουν καλά οι παρευρισκόμενοι το κακό παράγινε, […] οι πρακτικές διαφθοράς δεν δύναται να γίνονται αποδεκτές».

Απαντώντας, δε, στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι έχουν υλοποιηθεί οι 46 από τις 54 δράσεις, ο Μπας ουσιαστικά πέταξε το μπαλάκι στην Αθήνα να αναλάβει τις ευθύνες της: «Το σήμα πρέπει να έρθει από εσάς στο τι θέλετε», τόνισε.

