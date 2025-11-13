Ο Τσίπρας και το μαρτύριο της σταγόνας για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ – Σε αναμονή η Κουμουνδούρου, σε τροχιά διάσπασης η Πατησίων

Στους «ρυθμούς» του Αλέξη Τσίπρα «χορεύουν» ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, τα κόμματα που ουσιαστικά συνθέτουν τον πάλαι ποτέ «όλο ΣΥΡΙΖΑ», αφού επί της ουσίας, αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του.

Προς το παρόν ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει επικεντρωθεί σε «προωθητικές ενέργειες» για το βιβλίο του εν όψει της επικείμενης κυκλοφορία του, στις 24 Νοεμβρίου, διαδικασία την οποία δείχνει να απολαμβάνει χωρίς, φαινομενικά τουλάχιστον, να βιάζεται για το παρακάτω.

Σε συνεργασία και με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg καθώς και την πλατφόρμα ακουστικών βιβλίων Bookvoice (το βιβλίο θα κυκλοφορήσει και σε ηχογραφημένη μορφή), η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού επιδίδεται σε μια δυναμική επικοινωνιακή στρατηγική. Στρατηγική που συνίσταται στην τροφοδότηση της επικαιρότητας (σε καθημερινή σχεδόν βάση) με μικρές ή μεγαλύτερες δόσεις πληροφοριών και λεπτομερειών γύρω απ’ το βιβλίο, τη διαδικασία συγγραφής του αλλά και το περιεχόμενο.

Τσίπρας… reloaded

Μέσα από όλα αυτά, δίνεται και μια μικρή γεύση των προθέσεών του σε σχέση με την πολιτική επιστροφή του.

«Δεν είμαι συνταξιούχος» δηλώνει καθαρά στο podcast – συνέντευξη της Bookvoice, ενώ επισημαίνει ότι με τη συγγραφή του βιβλίου που είχε και χαρακτήρα «ψυχοθεραπείας» και λύτρωσης, έκανε reload και «γέμισε τις μπαταρίες» του.

Στην προδημοσίευση του προλόγου του βιβλίου επίσης δίνει ένα στίγμα. Εκεί σφυρηλατεί τη φυσιογνωμία ενός πολιτικού με αίσθημα αποστολής από αγάπη για την πατρίδα, που έκανε λάθη (και σε πρώτο πρόσωπο) αλλά απέδειξε ότι έχει «θάρρος». Επιπλέον, όμως, σημειώνει ότι τα όσα γράφει στο βιβλίο του «δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών» αλλά και «πρόταση», υπό την έννοια της προσπάθειας «να μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο». Τονίζει δε ότι δεν γράφει με όρους προσωπικής δικαίωσης αλλά με όρους μαρτυρίας, γιατί «αν δεν διεκδικήσεις την αλήθεια, αν δεν καταθέσεις τη δική σου μαρτυρία, τότε εγκαταλείπεις αμαχητί όχι μόνο το χθες αλλά κυρίως το σήμερα και το αύριο. Κι αυτό το αύριο της πατρίδας μας, αλλά και των συλλογικών μας αγώνων για μια δίκαιη κοινωνία δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητί».

Τα παραπάνω, δείχνουν να υποστηρίζουν τη δήλωση πως δεν είναι «συνταξιούχος», συνεκδοχικά είναι ενεργός στην πολιτική πραγματικότητα.

Πάντως, όλοι αναμένουν ότι ουσιαστικές κινήσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέου φορέα θα γίνουν από τις αρχές του νέου χρόνου, εφόσον οριστικοποιηθούν και οι σχετικές αποφάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Καθημερινότητα κι αναμονή

Ενόσω ο Τσίπρας ξεδιπλώνει σε σλόου μόσιον τον σχεδιασμό του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βιώνουν τις «παρενέργειες» της μεθοδευόμενης επιστροφής του, σε περιβάλλον πολύ χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων και αβεβαιότητας. Για την ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αναμονή, ενώ η Νέα Αριστερά μπαίνει σε φάση ξεκαθαρίσματος, με την ηγεσία να έχει το βλέμμα στις κινήσεις Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον απαλλαγμένος από το βάρος δύσκολων αποφάσεων και ο Σωκράτης Φάμελλος πορεύεται με την καθημερινότητα εστιάζοντας στα θέματα της επικαιρότητας, ενώ βουλευτές ζυγίζουν τα δεδομένα και προσπαθούν να ανιχνεύσουν αν θα λάβουν διαβατήριο για το «κόμμα Τσίπρα». Με την πρόσφατη – κατά συντριπτική πλειοψηφία – απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας έχει λάβει απόφαση για «σύγκλιση» και με τον Τσίπρα, όπως με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται (ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά), καθώς η κίνησή του να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε «νέα δεδομένα» που δεν μπορεί να μην ληφθούν υπόψη. Τα δεδομένα αυτά ουσιαστικά είναι ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς εναποθέτει προσδοκίες και ελπίδες στο πιθανολογούμενο κόμμα Τσίπρα, σε ποσοστά που το φέρνουν πρώτο στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Κοινώς, ο Αλέξης Τσίπρας μαζεύει όλο το «χαρτί» της Κεντροαριστεράς, πιέζοντας τα κόμματα του χώρου.

Νέα Αριστερά: Άρχισαν τα όργανα

Από την άλλη, στη Νέα Αριστερά οι διεργασίες εντείνονται μετά την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή και φαίνεται ότι το κόμμα μπαίνει ανεπίστρεπτα σε τροχιά διάσπασης, έναν χρόνο μετά το ιδρυτικό του συνέδριο.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, με χθεσινή του ανάρτηση, τρεις μέρες μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που απέρριψε την πρότασή του για δημοψήφισμα, δείχνει πως επιμένει, σκληραίνει τη στάση του, και όπως λένε γνωρίζοντες δείχνει και ότι δεν παραιτείται, εν αντιθέσει με εκτιμήσεις ορισμένων. Με την κίνησή του αυτή, δε, καλύπτει και τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από τα μέλη, καθώς με υπογραφές του 25% μπορεί να ληφθεί απόφαση για δημοψήφισμα παρά τη διαφωνία των συλλογικών οργάνων. Πίσω από όλα αυτά η ουσία είναι πως δείχνει να οργανώνει ένα νομιμοποιητικό επιχείρημα «εξόδου» όταν έρθει η ώρα.

Επιχείρημα που περιλαμβάνει και ένα αφήγημα περί ευθυνών. Στην ανάρτησή του αφήνει την αιχμή ότι η απόφαση της Κ.Ε. (που απέρριψε και το «προοδευτικό μέτωπο / κοινό ψηφοδέλτιο» και τη διαδικασία, δηλαδή το εσωκομματικό δημοψήφισμα) είναι αναντίστοιχη με την άποψη και τη διάθεση των οργανωμένων μελών.

Χαρακτηρίζει δε την προσφυγή στα μέλη με ερώτημα την άποψη για το «προοδευτικό μέτωπο» ως «ζήτημα πολιτικής εντιμότητας και κομματικής δημοκρατίας».

Σημειώνει λοιπόν, πως τα μέλη της Νέας Αριστεράς «πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους».

Αφήνει μια επιπλέον αιχμή για «περίκλειστα όργανα», που δεν επικοινωνούν με τη βάση, τις λίγες χιλιάδες οργανωμένων μελών που ακολούθησαν τα στελέχη προ διετίας στο εγχείρημα της Νέας Αριστεράς. «Νιώθω» τονίζει «ότι δεν πρέπει ένα κομματικό παρελθόν που παλαιότερα μας ταλάνισε, γιατί κομματικές δομές αφέθηκαν να μη δουλεύουν, να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν. Να ανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση. Σε τελευταία ανάλυση, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία την πορεία των πραγμάτων στο κόμμα μας και ευρύτερα στον αριστερό χώρο δεν μπορεί παρά να την καθορίσει η βάση του κόμματος και ο κόσμος της Αριστεράς».

