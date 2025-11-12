search
12.11.2025 17:34

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

Την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά από συνάντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε επίσης για τις συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, που υπεγράφησαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.

Αναλυτικά ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Jogersen. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα.

Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 που είχαμε με τον Κύπριο υπουργό, με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

