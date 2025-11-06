Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

Νέο κεφάλαιο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ανοίγει μετά την υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο.

Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Doug Burgum, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Και ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση της πρώτης μετά από 40 χρόνια ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα, σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή καθώς οι πιθανοί πόροι – όπως προκύπτει από τις έρευνες που έχουν προηγηθεί – φθάνουν στα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται σχετικά ότι έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα.

Το «οικόπεδο 2» βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας και τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας.

Με βάση τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης, ενώ το μερίδιο της Energean περιορίζεται στο 30% (από 75% προηγουμένως) και της Helleniq Energy στο 10% (από 25%).

Η ερευνητική γεώτρηση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, θα ακολουθήσουν επενδύσεις της τάξης των 5 δισ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις άντλησης επεξεργασίας και μεταφορά του αερίου και η ροή του αερίου αναμένεται μετά το 2030.

