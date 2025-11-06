Ξανά επί τάπητος ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου

Η ιδέα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη έχει επιστρέψει στην ατζέντα, δήλωσε την Πέμπτη, 6/11, στην Jerusalem Post ο υπουργός Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, μετά από συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

«Έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου», δήλωσε ο Κοέν. «Πρόκειται για μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν – και τώρα επανέρχεται. Οι Αμερικανοί είναι πλέον πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο», πρόσθεσε.

Στήριξη από τις ΗΠΑ

Η πιθανότητα κατασκευής ενός αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα ισραηλινά κοιτάσματα μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου έχει συζητηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η ιδέα εγκαταλείφθηκε λόγω του υψηλού κόστους ή των τεχνικών προκλήσεων.

Ωστόσο, ο Κοέν τόνισε ότι για την κυβέρνηση Τραμπ η ενέργεια θεωρείται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να προχωρήσει το έργο.

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας διάδρομος υποδομών που θα προσφέρει μια εναλλακτική στη ρωσική ενεργειακή διαδρομή και θα παρακάμπτει επίσης τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι φυσικά η μείωση των τιμών», πρόσθεσε.

Η σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Ισραηλινό υπουργό, τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, και τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου. Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, συμμετείχε επίσης στη σύνοδο.

Οι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προώθηση περιφερειακών συμφερόντων, κοινά ενεργειακά έργα, τη δημιουργία ενός διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης, μέσω ηλεκτρικού καλωδίου και αγωγών φυσικού αερίου.

Εκτός έργου η Τουρκία

Την ίδια ώρα, η Τουρκία αποκλείστηκε ως πιθανή συμμέτοχος στο έργο, καθώς το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν επιθυμούν τουρκική συμμετοχή.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει, και ο στόχος τώρα είναι η επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Κοέν. «Υπάρχει το σχέδιο του διαδρόμου υποδομών IMEC, που προτάθηκε τόσο από την κυβέρνηση Μπάιντεν, όσο και από την κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο αποσκοπεί στο να συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη. Η βασική ιδέα είναι να μεταφέρονται πόροι από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Ισραήλ επειδή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Κοέν αρνήθηκαν να εγκρίνουν συμφωνία εξαγωγής φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο, ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα εξήγαγε συνολικά 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν στην Αίγυπτο, έως το 2040.

«Οι Αμερικανοί ήθελαν να υπογράψουμε τη συμφωνία εξαγωγής προς την Αίγυπτο, αλλά εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε τόσο τις πτυχές ασφάλειας, όσο και τη δίκαιη τιμολόγηση. Επιμείναμε να λάβουμε μια δίκαιη τιμή αγοράς για το φυσικό μας αέριο», εξήγησε ο Κοέν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θέλουν, επίσης, να διασφαλίσουν ότι η Αίγυπτος θα τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της βάσει της συνθήκης ειρήνης, ιδιαίτερα εν μέσω αναφορών για εκτεταμένες στρατιωτικές κατασκευές στο Σινά και πιθανές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από το Κάιρο.

«Αφού οι Αιγύπτιοι κατανόησαν την αποφασιστικότητά μας, είναι πλέον πολύ πρόθυμοι να επιλύσουν το ζήτημα», δήλωσε ο Κοέν. «Πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση», πρόσθεσε.

