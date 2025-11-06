search
06.11.2025 15:33

Απάτη με το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Σπίτι δηλώθηκε σε 20 διαφορετικές αιτήσεις

06.11.2025 15:33
AKINITA

Περιστατικά απάτης και ψευδών στοιχείων έχουν προκύψει από τους ελέγχους στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

Πιο χαρακτηριστική η περίπτωση απάτης με σπίτι που εμφανίστηκε σε αιτήσεις 20 διαφορετικών αιτούντων καθώς. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. 

Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα e-mails και ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, καθώς και προσπάθειες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για ενοικίαση. 

Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντοπίστηκαν εκτεταμένες δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου. 

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στον νομό Εβρου όπου υπήρξαν εκατοντάδες αιτήσεις για κτίσματα που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Από τους 600 ενδιαφερόμενους, υποβλήθηκαν 105 αιτήσεις και μόνο 2 προεγκρίθηκαν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απορριφθούν οι 9 στις 10.

