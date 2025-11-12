Άγρια κόντρα για τις διαρροές του βιβλίου του Τσίπρα – Για υποκλοπές λέει ο εκδοτικός οίκος, αιχμή από Πολάκη

Σε νομικές ενέργειες προχώρησε ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία, όπως υποστηρίζει ο οίκος Gutenberg, έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg υπενθυμίσει «το αυτονόητο», όπως λέει, προς όλους: «Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα»

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός οίκος ενημέρωσε πως επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

«Αν ισχυουν αυτα που γραφει ο Βαξεβανης ,τοτε….. ΟΥΑΙ….. Περιμενω το βιβλιο γιατι ακουω διαφορα …. και βεβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!» σχολίασε ο Παύλος Πολάκης, αποσπάσματα του βιβλίου που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Gutenberg:

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

