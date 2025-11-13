Οι στοχευμένες περιοδείες Μητσοτάκη, οι δημοσκοπήσεις που ανησυχούν και οι βουλευτές που γκρινιάζουν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνία του με πολίτες εντός και εκτός Αττικής, σε μια προσπάθεια να προβάλει το κυβερνητικό έργο, να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους και κυρίως να δηλώσει ότι δίνει τη μάχη δυνατά και καθημερινά για μια ακόμα νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12 το μεσημέρι θα βρεθεί στην Ελευσίνα. Όχι μόνο για τυπικές χειραψίες, αλλά για το βασικό crash test της πολιτικής: επαφή με ανθρώπους, όχι με πίνακες. Η επιλογή να συνεχίσει περιοδείες εντός και εκτός Αττικής είναι η απάντηση σε ένα πραγματικό άγχος που διατρέχει την κοινοβουλευτική ομάδα: τα δημοσκοπικά σκαμπανεβάσματα και η πίεση της καθημερινότητας.

Η Ελευσίνα δεν είναι τυχαία. Είναι βιομηχανία, είναι δουλειές, είναι επενδύσεις και μετασχηματισμός. Εκεί η κυβέρνηση θέλει να πει κάτι απλό: πίσω από τις λέξεις «ανάπτυξη» και «επανεκκίνηση», υπάρχουν δεδομένα.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ετών έφτασε στο 71,7% το β’ τρίμηνο, η καλύτερη επίδοση από την κρίση και +10 μονάδες σε σχέση με το 2019 (61,2%), σχεδόν +17 μονάδες από το 2015. Τον Σεπτέμβριο οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,32 εκατ., τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά το 2010, ενώ πάνω από 4 εκατ. εργαζόμενοι διατηρούνται σταθερά από τον Ιούλιο του 2021. Τα στοιχεία αυτά είναι ένα από τα καύσιμα των περιοδειών.

Αυτό το αφήγημα όμως πρέπει να περνάει με πρόσωπα και ιστορίες: ποιος βρήκε δουλειά, σε ποια επιχείρηση, με τι προοπτική.

Την ίδια ώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική επικαιρότητα των δημοσκοπήσεων. Στην έρευνα του Protagon και της RealPolls, η Νέα Δημοκρατία σπάει ξανά το 30%, φτάνοντας 30,6% (από 27,7%), με σαφές αποτύπωμα από τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο P-TEC στο Ζάππειο. Ενέργεια δεν σημαίνει μόνο γεωπολιτική· σημαίνει και «λογαριασμός στο σπίτι». Η κυβέρνηση οφείλει να συνδέσει ρητά τις διεθνείς κινήσεις με το ελληνικό πορτοφόλι. Όταν ο πολίτης ακούει «ασφάλεια εφοδιασμού, νέοι διάδρομοι, επενδύσεις LNG», θέλει να ξέρει: «Τι σημαίνει αυτό στον λογαριασμό μου και στη δουλειά μου;» Το momentum υπάρχει — αρκεί να μεταφράζεται σε χειροπιαστό όφελος.

Από την άλλη όμως χρειάζεται επισήμανση η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στην έρευνα της Interview, που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να «κερδίζει» τέσσερις Περιφέρειες, ενώ την ίδια στιγμή η πανελλαδική εκτίμηση δίνει 29,2% για τη ΝΔ έναντι 15% για το ΠΑΣΟΚ (double score).

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας την συγκεκριμένη δημοσκόπηση και τα στοιχεία της ανέφεραν ότι η στοιχειώδης διαφάνεια απαιτεί δημοσιοποίηση των ποσοστών ανά Περιφέρεια, ώστε να μην κυκλοφορούν αντιφατικές εικόνες.

Είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί μια δημοσκόπηση και ζητά αναλυτικά στοιχεία για το αποτέλεσμα της.

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η αγωνία των βουλευτών. Η γκρίνια για το κόστος ζωής που εισπράττουν είναι καθημερινή. Ο πληθωρισμός μπορεί να έχει αποψιλωθεί ως νούμερο, αλλά ο «πληθωρισμός μνήμης» μένει στο καλάθι. Η φθορά από μικρές ή μεσαίες κρίσεις γενικού και τοπικού χαρακτήρα δημιουργούν θόρυβο. Η κόπωση του δεξιού και κεντρώου ψηφοφόρου που θέλει γρήγορα και μετρήσιμα «μικρά θαύματα» στη γειτονιά του είναι εμφανής.

Γι’ αυτό και πολλοί βουλευτές ζητούν οι περιοδείες να είναι ουσία και όχι βόλτα, να δίνουν απαντήσεις: ακούς, λύνεις, ανακοινώνεις χρονοδιάγραμμα, επιστρέφεις για follow-up.

Να κατεβαίνει το κυβερνητικό έργο σε «μικρή κλίμακα»: επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας, στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικές υποδομές, ταχύτερες επιστροφές οφειλών του Δημοσίου, καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη. Τοπικά projects ανά Περιφέρεια με σαφές timelime, έναν πίνακα με στοιχεία απασχόλησης/επενδύσεων ανά δήμο και ένα τηλέφωνο «κόκκινης γραμμής» με υπουργεία για άμεση επίλυση μικρών ζητημάτων.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι το αφήγημα πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινο. Ναι, οι αριθμοί μετράνε — αλλά στο καφενείο κερδίζει η ιστορία του ανθρώπου που βρήκε δουλειά στα 52 του, όχι το 71,7%. Το Μαξίμου προσθέτουν οφείλει να δώσει στους βουλευτές υλικό αφήγησης: πραγματικά πρόσωπα, νέα προγράμματα κατάρτισης που οδήγησαν σε πρόσληψη, μικρές επιχειρήσεις που μεγάλωσαν χάρη σε εξαγωγές. Και να μιλήσει συγκεκριμένα στους «20-35» για στέγη, μισθούς , απόσταση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς. Αν αυτή η γενιά αισθανθεί ότι ακούγεται, το πολιτικό θερμόμετρο θα το γράψει άμεσα.

Το πολιτικό παιχνίδι κρίνεται εκεί που ζουν οι πολίτες. Με στοιχεία που στέκουν, με τόνο που δεν προκαλεί, με απαντήσεις που δεν σπρώχνουν για «μετά». Ο πολίτης να δει ότι το 71,7% δεν είναι ποσοστό, αλλά η ζωή του που βελτιώνεται.

