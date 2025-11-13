Η κυβέρνηση ψάχνει «εξιλαστήριο θύμα» πριν τα μπλόκα φτάσουν στο Σύνταγμα

Το ενδεχόμενο αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο να υπάρχουν στην πλατεία Συντάγματος τα τρακτέρ των αγροτών τρομάζει την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται και πάλι να αναζητά «εξιλαστήριο θύμα» προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση με τους αγρότες.

Ακολουθώντας, λοιπόν, την προσφιλή τους τακτική, τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου εμφανίζονται να προκρίνουν ως λύση στο πρόβλημά τους την αποπομπή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τη δικαιολογία ότι δεν κατάφερε να εμποδίσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες – εάν και εφόσον κλιμακωθούν – θα φέρουν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Με λίγα λόγια, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει για την εκλογική του επιβίωση να ρίξει βορά στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τον αρμόδιο υπουργό με το σκεπτικό ότι έτσι μπορεί να εκτονωθεί η διαφαινόμενη κρίση, που μπορεί να στοιχίσει εκλογικά στη Ν.Δ.

Φυσικά πίσω από αυτή τη σκέψη βρίσκεται και πάλι η λογική τού να παραμείνει μακριά από κάθε επίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στην Αλεξανδρούπολη τα κυβερνητικά στελέχη προτίμησαν να τον… φυγαδεύσουν από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου προκειμένου να μην πέσει στα μπλόκα των αγροτών, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε να αποδέχεται ένα από τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου το 2025 και σε μόνιμη βάση θα αυξηθεί κατά 50% το ανώτατο όριο των λίτρων για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. «Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ρύθμιση αυτή, ωστόσο, αναμένεται να ωφελήσει άμεσα όσους πήραν λιγότερη επιδότηση τον Νοέμβριο λόγω κόφτη στα λίτρα πετρελαίου. Δηλαδή μέσα στον Δεκέμβριο θα καταβληθεί η αύξηση της επιδότησης σε 37.000 αγρότες. Από τις αρχές του 2026 θα τεθεί σε ισχύ μόνιμα για όλους.

ΟΠΕΚΕΠΕ και ευρωπαϊκό πινγκ – πονγκ

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού γνωρίζουν πολύ καλά ότι πληρώνει τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν δεν κάνει πράξη τη δέσμευσή της για να καταβληθούν 700 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα γι’ αυτήν.

Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα τι θα γίνει. Γι’ αυτό κυβερνητικοί παράγοντες εμφανίζονται να μιλούν με συγκρατημένη αισιοδοξία, λέγοντας ότι σύντομα οι αγρότες θα λάβουν παλαιά χρωστούμενα, ενώ παράλληλα υπόσχονται στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πάρουν ζεστό 1 δισ. ευρώ.

Όλα αυτά βρίσκονται φυσικά υπό την αίρεση ότι στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία για άλλους «γαλάζιους» βουλευτές ή ακόμη και υπουργούς. Γιατί εάν ισχύουν οι φήμες που κυκλοφορούν, ότι μέσα στη νέα δικογραφία βρίσκονται δύο τουλάχιστον κυβερνητικά στελέχη, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πάντως η καθυστέρηση των πληρωμών έχει να κάνει, όπως είναι γνωστό, με τους ελέγχους που γίνονται σε όλα τα μητρώα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι περιμένει την απάντηση των Βρυξελλών για το αν θα εγκρίνουν ή όχι το νέο σχέδιο βάσει του οποίου θα δίνονται πλέον οι επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να θυμίσουμε, ωστόσο, πως, παρά το κυβερνητικό αφήγημα ότι η στάση πληρωμών συνδέεται με την έγκριση του σχεδίου από την Ε.Ε., ο επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. Κριστόφ Χάνσεν με συνέντευξή του στα «Νέα» είχε διαχωρίσει τα θέματα αυτά. «Δεν υφίσταται άμεση σύνδεση με τις τρέχουσες πληρωμές. Το ίδιο το σχέδιο δεν αποτελεί ‘‘διακόπτη’’ για τις καταβολές. Η ευθύνη για τις πληρωμές και τον έλεγχό τους ανήκει στα κράτη – μέλη» τόνισε ο Χάνσεν και έστειλε το μπαλάκι των ευθυνών – αν κάτι πάει στραβά με τις πληρωμές – πίσω στην ελληνική κυβέρνηση.

Η επαρχία βράζει

Μέσα σε αυτό το σκηνικό οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ειδικά της επαρχίας, μοιάζουν απελπισμένοι. Τα επιχειρήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν στερέψει, καθώς από τη μία έχουν να αντιμετωπίσουν την ανέχεια των αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ από την άλλη προβλήματα δημιουργούνται σε αυτούς τους πολίτες και από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Τα «γαλάζια» στελέχη δεν κρύβουν μάλιστα την αγωνία τους, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σοβαρές απώλειες από τα ποσοστά της Ν.Δ. Κάποιες μετρήσεις μάλιστα εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα να έχει χάσει τη δύναμή του στις αγροτικές περιοχές.

Το εάν η κατάσταση αυτή θα αποβεί μοιραία για τη Ν.Δ. θα το δείξει το μέλλον. Για την ώρα πάντως «ζητείται ελπίς».

