Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης ψάχνουν… επενδυτές, ευρωπαϊκή εμπλοκή θέλει ο Παπασταύρου

Προφανώς η ατζέντα της χθεσινής 3ης διακυβερνητικής συνόδου Ελλάδας – Κύπρου ήταν και πλούσια και εκτεταμένη. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, το ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο και προοπτικά με το Ισραήλ ήταν το ζήτημα που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Και είχε ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή προκάλεσε «φουσκοθαλασσιά» στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας το προηγούμενο διάστημα, ούτε επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά προηγούμενη φάση του έργου, ούτε επειδή ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε σε αυτό στην πολύκροτη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Αλλά, κυρίως, επειδή στο περιθώριο της διήμερης διακυβερνητικής συνόδου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας P-TEC, την περασμένη εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) στην οποία υπήρξε αναφορά στην ενεργειακή συνεργασία Ευρώπης – Ισραήλ, η οποία παραμένει στρατηγική προτεραιότητα και συνδέεται με την προώθηση μεγάλων ενεργειακών έργων, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, όπως είναι η επίσημη ονομασία του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ).

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να ενδιαφέρεται για το έργο και προφανώς επιδιώκει να κινητοποιήσει και τους λοιπούς «παίκτες» προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό, ουδεμία εντύπωση προκαλεί η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διάρκεια της κοινής δήλωσης που έκανε με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι «τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία ήδη προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες, είναι έργα τα οποία, όμως, έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι το οποίο θα είναι, προφανώς, προς όφελος όλων μας».

Ο Ν. Χριστοδουλίδης φάνηκε να συμφωνεί με τον Κ. Μητσοτάκη, αν και σε πιο συγκρατημένους τόνους (ας μην διαφεύγει ότι είναι η Κύπρος εκείνη που αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα του έργου και που χρησιμοποίησε πιο επιθετική ρητορική έναντι των απαιτήσεων του ΑΔΜΗΕ), λέγοντας ότι «κοινός μας στόχος είναι η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της συνδεσιμότητας».

Την ίδια ώρα, από τις Βρυξέλλες, όπου μαζί με τον Κύπριο ομόλογό του, ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ο Έλληνας υπουργός σημείωνε ότι «υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, […] ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος προσθέτοντας ότι «επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». Αποστολή των δύο υπουργών στις Βρυξέλλες, λένε οι πληροφορίες, ήταν να πείσουν την Κομισιόν ότι, πέραν από τη χρηματοδότηση του έργου, θα πρέπει να αναλάβει και περαιτέρω πρωτοβουλίες, σε ένα πιο, ας πούμε, γεωπολιτικό επίπεδο, και να «ρίξει το βάρος της» στο να καταστήσει σαφές στην Τουρκία ότι το έργο δεν αφορά μόνο την Αθήνα και τη Λευκωσία, αλλά την ίδια την ΕΕ.

Το πώς θα προχωρήσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς – για παράδειγμα – ακόμα δεν είναι γνωστό αν και πότε θα επιστρέψουν τα ερευνητικά πλοία στην περιοχή, ώστε να ξαναπάρει μπροστά το έργο. Όπως επίσης, ουδείς γνωρίζει πώς θα αντιδράσει η Τουρκία – αν και η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι δεν θα αφήσει την όποια πρόκληση αναπάντητη.

