12.11.2025 22:11

Τέμπη: Καλούνται σε απολογία για το μπάζωμα Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι έξι

12.11.2025 22:11
Σε απολογία καλείται από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών ο τέως υφυπουργός Φυσικών Καταστροφών Χρήστος Τριαντόπουλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε τις ανακριτικές διαδικασίες, εξετάσεις μαρτύρων κ.λπ. και θα αποστείλει τις επόμενες μέρες, κλήσεις προς απολογία στους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμφθηκε για πλημμέλημα μετά την διενέργεια προανακριτικής διαδικασίας της Βουλής.

Ακόμη, μετά τον τέως υφυπουργό η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου θα αποστείλει κλήσεις προς απολογία και σε άλλους επτά, μη πολιτικά πρόσωπα, που έχουν παραπεμφθεί μαζί με τον πρώην υφυπουργό για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και οι οποίοι είχαν ήδη απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Οι απολογίες των συνολικά οκτώ κατηγορουμένων θα ληφθούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και αναμένεται να κλείσει στη συνέχεια η ανάκριση και η υπόθεση να οδηγηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Επίσης, ήδη έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία από τον ειδικό ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου Ηλία Γιαρένη για τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, που επίσης έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος) σχετικά με την ίδια υπόθεση.

