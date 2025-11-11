Δημοσκόπηση Interview: Χάνει έδαφος στην επαρχία η ΝΔ, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, αυξημένες δεξαμενές για Τσίπρα

Η ΝΔ διατηρεί την πρωτιά και ασφαλή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, ωστόσο, το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να χάνει τέσσερις Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24%, 12% το ΠΑΣΟΚ, 6,7 % η Ελληνική Λύση, 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% Φωνή Λογικής, το 4,6% Πλεύση Ελευθερίας, 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, το 8% άλλο. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19,6%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%,η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση η ΝΔ «χάνει» τέσσερις από τις 13 περιφέρειες, καθώς το ΠΑΣΟΚ περνά μπροστά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, περιοχές με έντονο αγροτικό και παραγωγικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η απώλεια των συγκεκριμένων Περιφερειών προκύπτει κυρίως λόγω της μείωσης της δύναμης της ΝΔ και όχι λόγω της αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα φέρνει και ερώτηση «εκτός από το κόμμα που επιλέξατε, ποιο θα είχατε ως δεύτερη επιλογή», καθώς το 12,4% απαντά τη Φωνή Λογικής, το 10,8% το ΠΑΣΟΚ, το 9,9% το ΜέΡΑ25, το 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, το 8,5% τη Νέα Αριστερά, το 7,8% την Ελληνική Λύση, το 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 6% το ΚΚΕ, το 5,9% τη ΝΔ, το 4,5% τη Νίκη, το 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και άλλο το 14,1%.

Στην ερώτηση περί εμπιστοσύνης στους πολιτικούς αρχηγούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 32%, και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.

Όσον αφορά στην επικείμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, το 29% τη βλέπει θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ. Επίσης, στην ερώτηση αν «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση ελέγχει τα πράγματα στη χώρα ή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, το 29% απαντά ότι ελέγχει την κατάσταση, έναντι του 68% που θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου και 3% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Από την άλλη μόλις το 14% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Τέλος, για τα ΕΛΤΑ το 62% απάντησε ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

