ΠΑΣΟΚ: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις Ανδρουλάκη και Δούκα για συνεργασίες φέρνουν πολύ λεπτές ισορροπίες

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που, από τη γέννησή του, έβαλε το θέμα του διαλόγου για να διερευνούμε συνθήκες σύγκλισης με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και να κάνουμε κοινές παρεμβάσεις. Και με όλα τα κόμματα, και με τον κ. Φάμελλο και με τον κ. Χαρίτση και με τον κ. Κόκκαλη…

Με όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας εμείς πρέπει να συζητάμε, διότι – αν θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και το καταφέρουμε, μέσα από παρεμβάσεις που φτιάχνουν μέτωπα στην κοινωνία για να αλλάζουν τη ζωή των πολιτών – όταν θα γίνουν οι εκλογές, μετά θα πρέπει με κάποιον να κυβερνήσουμε. Εκείνη την ώρα θα συζητήσουμε; Εκείνη την ώρα θα κάνουμε διάλογο;» αναρωτήθηκε σε συνέντευξη του στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο Χάρης Δούκας.

Διάλογος με όλους χωρίς να εξαιρείται ο Τσίπρας

Ο Δήμαρχος της Αθήνας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ έθεσε ξανά το θέμα των συνεργασιών και του διαλόγου με όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης, στον απόηχο του ψηφίσματος που έφερε στην ΚΕΔΕ με συνέπεια να κοντέψει να ανατραπεί η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία στην αυτοδιοίκηση. Και στην ΚΕΔΕ άλλωστε εκδηλώθηκαν καχυποψίες και άνοιξαν συζητήσεις για τους πράσινους αυτοδιοικητικούς που δεν έμειναν στην ψηφοφορία ή στήριξαν την φιλοκυβερνητική πλειοψηφία. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και την οπτική που έχει η κάθε πλευρά για την δημιουργία μετώπων. Ενώ Ανδρουλάκης και Δούκας συμφωνούν στην σύγκρουση με την κυβέρνηση, ο Δούκας μιλά περισσότερο για τα μέτωπα απέναντι της, την ώρα που ο Ανδρουλάκης μιλά για καθαρή σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας βάζει το θέμα των πρωτοβουλιών στην κεντροαριστερά χωρίς να εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα από τους πιθανούς συνομιλητές. Το ερώτημα όμως που παραμένει ανοιχτό είναι αν αυτή η συζήτηση μπορεί να ανοίξει την τελευταία στιγμή με τις κάλπες ανοιχτές.

Με κλειστούς διαύλους μέχρι τις κάλπες και με «πόρτα» στον Τσίπρα η στρατηγική Ανδρουλάκη

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη τόνισε ότι το πολιτικό σύστημα που σήμερα διοικεί την χώρα από το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί τον στρατηγικό αντίπαλο του, σημειώνοντας ότι την ίδια στρατηγική είχε όταν ήταν κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμμένο. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά διαρκώς για αυτόνομη πορεία, αυστηρά μετεκλογικές συζητήσεις για συνεργασίες και κλείνει την πόρτα σε οποιαδήποτε προοπτική διαλόγου με έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά τα δεδομένα οι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα «ζυγιστούν» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Οι πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά τεστάρουν τη συνοχή

Αν ωστόσο μπει ένα τόσο ισχυρό στρατηγικό στοιχείο στα ψηφίσματα του συνεδρίου υπάρχει ο κίνδυνος διχασμού και περαιτέρω εσωστρέφειας στην παράταξη. Κάπως έτσι όλα δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί αυστηρά με κλειστούς διαύλους μέχρι τις κάλπες. Με τις δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών του για το ζήτημα όμως να είναι ετερόκλητες, εύλογα δημιουργείται προβληματισμός για το κατά πόσο θα είναι καθαρό το μήνυμα του κόμματος μέχρι τις κάλπες. Η στρατηγική για τις πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά, ειδικά υπό την πίεση του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να δοκιμάσει τις ισορροπίες και την συνοχή της παράταξης.

Μετωπική με την κυβέρνηση στο πλευρό των αγροτών

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αφήνει καμία ευκαιρία να ανοίξει μέτωπο με την κυβέρνηση και να την χτυπήσει στα αδύναμα σημεία της. Ένα από αυτά είναι σαφώς το αγροτικό, με τους αγρότες να διεκδικούν αποζημιώσεις και επιδοτήσεις παράλληλα στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή την βάση ανοίγουν την συζήτηση για τις κινητοποιήσεις που θα κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση υπό την πίεση τους ψάχνει έστω και προσωρινές λύσεις. Μια τέτοια θα ήταν να λάβουν κοινοτικές επιδοτήσεις έναντι, μέχρι να ξεκλειδώσει η χρηματοδότηση τους με κλειδί την νέα οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει το παρών σήμερα στις 12.30 στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλλητήριο, στηρίζοντας τα αιτήματα των αγροτών και τις αποφάσεις τους για κινητοποιήσεις. Με επίκεντρο τα αγροτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα φτάσει στην επόμενη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Αποτελεί άλλωστε στρατηγική του επιλογή να είναι διαρκώς δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κλείνοντας τον χώρο σε άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

