Μαρινάκης για Άδωνι και οπλοκατοχή: Γνωστές και απόλυτα σεβαστές οι προσωπικές του απόψεις

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής έχει ταχθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι του αρέσει το μοντέλο των ΗΠΑ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη δήλωση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προσωπικές του απόψεις, οι οποίες είναι γνωστές και διαχρονικές και απόλυτα σεβαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η θέση της κυβέρνησης περιγράφεται σε όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
«Είμαστε σαφείς», τόνισε.
