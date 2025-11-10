search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 18:41

Μαρινάκης για Άδωνι και οπλοκατοχή: Γνωστές και απόλυτα σεβαστές οι προσωπικές του απόψεις

10.11.2025 18:41
marinakis_0209_1920-1080_new

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής έχει ταχθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι του αρέσει το μοντέλο των ΗΠΑ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη δήλωση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προσωπικές του απόψεις, οι οποίες είναι γνωστές και διαχρονικές και απόλυτα σεβαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η θέση της κυβέρνησης περιγράφεται σε όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είμαστε σαφείς», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sarkozy new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:01
sarkozy new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκιση: Προετοιμάζομαι για την έφεση – Η αλήθεια θα θριαμβεύσει

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ και μόνο αυτό μπορεί να τη διαδεχτεί

oyggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

1 / 3