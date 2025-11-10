Μαρινάκης για Άδωνι και οπλοκατοχή: Γνωστές και απόλυτα σεβαστές οι προσωπικές του απόψεις

Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής έχει ταχθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι του αρέσει το μοντέλο των ΗΠΑ και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη δήλωση σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προσωπικές του απόψεις, οι οποίες είναι γνωστές και διαχρονικές και απόλυτα σεβαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι η θέση της κυβέρνησης περιγράφεται σε όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είμαστε σαφείς», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ

Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» για 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»