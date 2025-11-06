Υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής δηλώνει ο Άδωνις – Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις εμπρηστικές δηλώσεις

Αντιδράσεις προκάλεσε η «προσωπική θέση του» του Άδωνι Γεωργιάδη, όπως είπε, υπέρ του «αμερικανικού μοντέλου» για την οπλοκατοχή, στην οποία αναφέρθηκε μιλώντας στο OPEN σήμερα, Πέμπτη, το πρωί, με τις μνήμη από το μακελειό στα Βορίζια να είναι νωπή.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αναφορικά με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «έχει εκπλαγεί ότι περιοχές της Ελλάδας έχουν μείνει στον 19ο αιώνα».

Ειδικότερα, όμως, για το θέμα της οπλοκατοχής ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «του αρέσει το αμερικανικό μοντέλο». Θεωρώντας πως είναι η κατάλληλη η στιγμή για να ταχθεί υπέρ της οπλοκατοχής τόνισε πως του αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας, «δεν είμαι κατά. Δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Εκεί είναι παράνομα τα όπλα. Στις ΗΠΑ το θέμα της οπλοκατοχής είναι τεράστιο, σε κάθε εκλογές παίζει ρόλο. Ακόμα και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι που ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν», είπε στη συνέχεια ο ίδιος, εξηγώντας πως «η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα».

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», συμπλήρωσε στην προσπάθειά του να χαϊδέψει το ακροδεξιό ακροατήριο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, πως αυτό αποτελεί προσωπική του γνώμη και όχι θέση της κυβέρνησης. «Στη Ν.Δ. ευτυχώς δεν είμαστε σταλινικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις», είπε.

Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης ρωτά το ΠΑΣΟΚ

Να τοποθετηθεί για δηλώσεις του ‘Αδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την οπλοκατοχή στη χώρα μας, καλεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του, θέτοντας το ερώτημα αν η σιωπή και η αποφυγή αποδοκιμασίας εκ μέρους της αποσκοπεί στο να «χαϊδέψει» τα ακροατήρια της κ. Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «αποφεύγει να τοποθετηθεί» για το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, ενώ υπενθυμίζει την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει τη Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης «με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει στο σχόλιό του:

Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κ.Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό.

ΣYΡIZA: «Mικρός Τραμπ» ο Άδωνις Γεωργιάδης

Κριτική στον υπουργό Υγείας, αλλά και στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής.

Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως: «Υπερέβη ξανά τα εσκαμμένα ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά έσπευσε, από τηλεοράσεως, να να συμφωνήσει με την τοποθέτηση του ανοιχτά ακροδεξιού υριάκου Βελόπουλου και να διακηρύξει ότι «του αρέσει η ιδέα της οπλοκατοχής». Και βγαίνει και το λέει αυτή τη χρονική στιγμή, που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί άφωνη όσα συμβαίνουν στα Βορίζια της Κρήτης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προσπέρασε ακόμα και την εύλογη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι, όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ, η οπλοκατοχή φέρνει και τραγωδίες όπως τις μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, λέγοντας πως «δεν υπάρχουν μόνο θετικά» (!) σε κάποια μέτρα.

Περιμένουμε από τον πρωθυπουργό, αλλά και από τον λαλίστατο κυβερνητικό εκπρόσωπο και την κ. Σδούκου να μας πουν τι πιστεύουν για τις απόψεις του υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ. Αν δεν τις καταδικάσουν ρητά και κατηγορηματικά, σημαίνει ότι συμφωνούν με τον γραφικό Άδωνι που φιλοδοξεί, όπως φαίνεται, να γίνει ένας “μικρός Τραμπ”».

