Σύνοδος της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας: Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας και οι στόχοι των ΗΠΑ (live)

Ξεκίνησε η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC με τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων, ενεργειακών εταιριών και Ελλήνων επιχειρηματιών στο Ζάππειο.

Ποιοι συμμετέχουν

Στο επιχειρηματικό φόρουμ του Ζαππείου συμμετέχουν αμερικάνικες εταιρείες όπως οι ExxonMobil, Cheniere, ConocoPhillips, EQT, Venture Global, Excelerate Energy και Westinghouse, αλλά και ευρωπαϊκές όπως οι Italgas, DTek και E-INFRA, μαζί με τεχνολογικές εταιρίες όπως Google και Amazon.

Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν οι επικεφαλής της ΔΕΗ, Helleniq Energy, Energean, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και η CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Στο φόρουμ θα συμμετέχει με τον επίσημο ρόλο της ώς πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η Κίμπλερλι Γκίλφοϊλ.

Οι υπουργοί των ΗΠΑ – Τι επιδιώκουν

Από την Τετάρτη βρίσκονται στη χώρα μας και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

«Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη, είναι μία ευκαιρία παραδεισένια, ας την αξιοποιήσουμε μαζί», είπε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας

Όπως ανέφερε οι ΗΠΑ επιδιώκουν να δούν «την Ευρώπη γεμάτη με άφθονη ενέργεια, εργαστείτε μαζί μας για να το πετύχουμε



Είναι μια ευκαιρία να απεξαρτηθούμε πλήρως από το ρωσικό αέριο, οι ΗΠΑ έχουν μεγάλες ποσότητες LNG και εάν δημιουργηθούν οι υποδομές μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρώπη. Κάθε μόριο ρωσικού αερίου που δεν έρχεται στην Ευρώπη μένει στο υπέδαφος και δεν καταλήγει στις τσέπες του Πούτιν



Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές» κατέληξε ο υπουργός.

Για ιστορική ευκαιρία έκανε λόγο ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. «Δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές, είπε.

Νομίζω θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις από τον ιδιωτικό τομέα από εδώ. Mίλησε συγκεκριμένα για ανακοινώσεις από τις Exxon Mobil, Helleniq Energy και Energean που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στη χώρα».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι στόχος είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», ότι η παρουσία πετρελαϊκών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις ενώ υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης προσαρμόζεται στη μέση γραμμή»

