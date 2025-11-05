Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

Για «διπλή δέσμευση» έναντι των εργαζομένων και να μείνουν ανοιχτά τα κομματικά μέσα και να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ, έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία.

Το όργανο συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης με βασικό θέματα την «Αυγή» και το «Κόκκινο». Για το μεν «Κόκκινο» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του», για την δε «Αυγή» πως το έλλειμά της μπορεί να αντιμετωπιστεί «μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση».

Ειδικότερα, για τα κομματικά ΜΜΕ ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του ανέφερε τα εξής: «Σχετικά με το κομματικά μέσα, την Αυγή και το Κόκκινο, η δική μας δέσμευση είναι διπλή. Και να μείνουν ανοιχτά τα ΜΜΕ, διότι η φωνή τους είναι απαραίτητη, και να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ οι εργαζόμενοι. Παραλάβαμε τα κομματικά με σοβαρά χρέη εκατομμυρίων και απλήρωτους 2,5 μισθούς εργαζομένων. Μέσα στους τελευταίους 11 μήνες, η κατάσταση των κομματικών Μέσων έχει περάσει από το στάδιο της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας με χρέη πολλών εκατομμυρίων, σε αυτό της ελεγχόμενης σταθεροποίησης. Ενδυναμώθηκε το εμπορικό τμήμα, ανανεώθηκε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, μειώθηκαν και ρυθμίστηκαν τα χρέη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε από την κρατική χρηματοδότησή του το σύνολο της χρηματοδότησης που αντιστοιχούσε στα κομματικά Μέσα και αξιοποιήθηκε και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για να καλυφθούν όλοι οι μισθοί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Το ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο» αποδεικνύει ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του. Το μεγάλο έλλειμμα της «Αυγής» μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση. Η Αυγή πρέπει να ενισχυθεί ως ψηφιακό Μέσο, με μικρό πυρήνα συντακτών και νέο εμπορικό μοντέλο (συνδρομές – χορηγίες – συνεργασίες). Και το Κόκκινο πρέπει να σταθεροποιήσει το πρόγραμμα και την εμπορική του ανάπτυξη με ενίσχυση της παραγωγής Web TV. Για τους άνω λόγους πρέπει το προσωπικό και η λειτουργία των δύο μέσων να ενοποιηθεί. Στο πρόγραμμα εθελουσίας που προτείνουμε στο προσωπικό θα εξασφαλιστούν όλες οι οφειλόμενες και προβλεπόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα ενισχύσει περαιτέρω τα κομματικά Μέσα υπερβαίνοντας και τον προϋπολογισμό που κάναμε στην αρχή της χρονιάς, αλλά απαιτείται και Οικονομική Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και των κομματικών Μέσων και παράταση καμπάνιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Left Media A.E. έως 30 Νοεμβρίου 2025, με ενεργή εμπλοκή του κόμματος. Μόνο με αυτά τα βήματα μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα διαθέτει βιώσιμα κομματικά Μέσα που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της Αριστεράς και θα καλυφθούν και όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους».

Οξεία κυβερνητική κρίση

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε σε «οξεία κυβερνητική κρίση» με αφορμή τα ΕΛΤΑ και μίλησε για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ με το αίτημα για τη συνεδρίαση των Επιτροπών, στο οποίο ο Σωκράτης Φάμελλος επανήλθε μετά την «απαράδεκτη» αναβολή, με νέα επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μία οξεία κυβερνητική κρίση λόγω των ΕΛΤΑ που δημιουργεί ντόμινο σε πολλά επίπεδα και συνδέεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια, την απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι και την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε μια απονομιμοποιημένη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν πρωταγωνιστικός με το αίτημά μας να συνεδριάσουν οι Επιτροπές της Βουλής, κάτι που δεν άντεξε ο κύριος Μητσοτάκης.

Αυτό που αποκάλυψε το κλείσιμο 204 καταστημάτων ήταν ότι η κυβέρνηση:

Υλοποίησε το πλιάτσικο στη δημόσια περιουσία, με απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και εγκατάλειψη της περιφέρειας της χώρας.

Στήριξε την ενίσχυση ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών με παράλληλη εξυπηρέτηση ημετέρων και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Διαχειρίστηκε το θέμα με ακραία ανεπάρκεια, με υποτίμηση των πολιτών, των εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης και με παραβίαση της δημοκρατικής υποχρέωσης της ενημέρωσης της κοινωνίας και του διαλόγου.

Η κοινωνική και αυτοδιοικητική αντίδραση προκάλεσε οξεία κυβερνητική κρίση και την απαράδεκτη αναβολή της αρμόδιας Επιτροπής που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λίγα λεπτά πριν την έναρξη της. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μεθόδευση της αναβολής είναι ο κ. Μητσοτάκης. Χρησιμοποίησαν ως εξιλαστήριο θύμα τον CEO των ΕΛΤΑ, κλείνουν ήδη τα καταστήματα και καθυστερούν την ενημέρωση της κοινωνίας.

Να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα, να μην παγιωθεί το κλείσιμο των καταστημάτων και να υπάρξει σχέδιο βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ.

Για τον λόγο αυτόν, συνομίλησα και απέστειλα επίσημο έγγραφο στον πρόεδρο της Βουλής, ώστε να οριστούν άμεσα οι συνεδριάσεις των αρμοδίων Επιτροπών για το κρίσιμο αυτό θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους πολίτες και πρέπει οι υπουργοί να μιλήσουν ανοιχτά και να πουν την αλήθεια στον Ελληνικό λαό. Ενημέρωσαν τους βουλευτές τους και όχι την κοινωνία! Να απαντήσουν γιατί η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια.

Ιδιαίτερα μετά και τις σημερινές αποκαλύψεις πως από τις 10 Οκτωβρίου υπήρχε αναλυτική επιστολή σε Χατζηδάκη-Παπαστεργίου, με πλήρη λεπτομέρεια το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ. Ο κ. Χατζηδάκης και το Μαξίμου, λένε ψέματα, γνώριζαν και επεδίωκαν την υποβάθμιση των ΕΛΤΑ».

Ακόμα και η Εξεταστική συγκάλυψης δεν μπορεί να κρύψει το σκάνδαλο

Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Βρισκόμαστε εν μέσω συνταρακτικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και με την Εξεταστική συγκάλυψης που δρομολόγησαν, δεν μπορούν να καλύψουν τις πτυχές του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου, όπου έκλεβαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών για να τα δίνουν στα δικά τους παιδιά.

Σήμερα ο Λευτέρης Αυγενάκης, για τον οποίο προτείναμε να συσταθεί Προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης έδιωξε τους βουλευτές του από την ψηφοφορία μην τυχόν και ψηφίσουν υπέρ, έριξε όλες τις ευθύνες στον κ. Σημανδράκο. Και για τις προβληματικές πληρωμές και για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τις «λανθασμένες», όπως τις χαρακτήρισε, πληρωμές. Βρίσκονται σε πανικό, σε αποδρομή. Δίνει ο ένας τον άλλον και αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της ΝΔ.

Ο κ. Αυγενάκης παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον περιβόητο «Φραπέ», όπως και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου, Γιώργος Στρατάκος παραδέχτηκε ότι συνομιλούσε μαζί του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχεται για 2,5 εκατομμύρια μαύρα και για τα 8 αυτοκίνητα. Ό,τι και να κάνουν, όσο και αν προσπαθήσουν να συγκαλύψουν το σκάνδαλο εμείς θα είμαστε εκεί και θα τους αποκαλύπτουμε.

Η κυβέρνηση καταδικάζει επιχειρήσεις και καταναλωτές σε πανάκριβη ενέργεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το ενεργειακό σχέδιο της κυβέρνησης, ενόψει της αυριανής Συνόδου για την Ενέργεια:

«Η υποκρισία της κυβέρνησης και το πόσο επικίνδυνη είναι απεικονίζεται και στο ενεργειακό σχέδιό της. Από τη μία σχεδιάζει να μας δεσμεύσει ενεργειακά σε εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, το αμερικανικό LNG, και να λειτουργήσει ως υπηρέτης των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και από την άλλη καταδικάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές της χώρας σε πανάκριβη ενέργεια που οδηγεί ακόμα και βουλευτές της ΝΔ να αντιδρούν και κοινοβουλευτικά.

Η ενεργειακή ασφάλεια και ο έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς αποτελούν εθνική και κοινωνική ανάγκη, ανάγκη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Γιατί με τις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη βλέπουμε να εκφράζεται η τακτική του δεδομένου συμμάχου και στην ενέργεια για να επεκτείνουν οι ΗΠΑ τα συμφέροντά τους, κάτι που τελικά καταλήγει σε ενεργειακό κόστος, ενώ τα ενεργειακά καρτέλ κάνουν πάρτι με τις ευλογίες του κ. Μητσοτάκη».

Η νίκη Μαμντάνι δημιουργεί σοβαρές ευθύνες στον προοδευτικό κόσμο

Με αφορμή τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, σημείωσε: Στα διεθνή, η νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερα και στο μήνυμα μου το πρωί, είναι μια νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία. Ξεκάθαρη ήττα του τραμπισμού, την ώρα που ο Τραμπ απειλούσε ότι αν εκλεγεί ο Μαμντάνι, θα σταματήσει τη χρηματοδότηση της πόλης.

Η Νέα Υόρκη στέλνει μήνυμα, ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολιγαρχία, τα καρτέλ, τις ακροδεξιές απειλές, τον αυταρχισμό και να σπάσουν στην πράξη τον νόμο του ισχυρού που θέλει να επιβάλει παγκόσμια, η πολιτική Τραμπ. Και δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο. Δείχνει ότι μία πολιτική πρόταση που θα βάζει μπροστά την επιβίωση των κοινωνιών, το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια πολιτική στέγης, τις δημόσιες μεταφορές, την κοινωνική δικαιοσύνη, μπορεί να δώσει λύσεις.

Όπως είπα την Κυριακή και στο Φόρουμ των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών κομμάτων στη Βιέννη, μια συνεκτική και θαρραλέα Αριστερά, με ρίζες στις δημοκρατικές, φεμινιστικές και οικολογικές αξίες, μπορεί να εμπνεύσει τις νέες και τους νέους και να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές.

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ την Παρασκευή – Για μια μεταρρύθμιση με πυλώνα την Αυτοδιοίκηση

Με αφορμή τη νίκη Μαμντάνι, έκανε μια γέφυρα με την εγχώρια τοπική Αυτοδιοίκηση: «Και βεβαίως, όταν μιλάμε για προοδευτική πολιτική δεν γίνεται να μην κάνω ειδική αναφορά στην Αυτοδιοίκηση, που ξεκινάει αύριο το συνέδριο της μέσα σε ένα περιβάλλον απαξίωσης θεσμικής και οικονομικής των Δήμων.

Η Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο της δημοκρατίας μπορεί να αποτελέσει τον χώρο έκφρασης της συνεργασίας των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, όπως έγινε στον δήμο Αθηναίων. Την Παρασκευή συναντήθηκα με τους δημάρχους Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης και εξέφρασα την έντονη αντίθεσή μας στη θεσμική και οικονομική απαξίωση της αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση επιτίθεται στην Αυτοδιοίκηση, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση, αφαιρώντας πόρους και επιβαρύνοντας τους δήμους και τις περιφέρειες με το κόστος ενέργειας, με το τέλος ταφής, με νέες αυξήσεις στην ύδρευση. Κόβει πόρους από το τέλος ανθεκτικότητας μέχρι τα πρόστιμα του ΚΟΚ.

Όλες αυτές οι πολιτικές δημιουργούν μεγάλο κόστος στον πολίτη, που δεν έχει αξιοπρεπείς υπηρεσίες και πληρώνει όλο και ακριβότερα δημοτικά τέλη. Και οδηγεί σε σχεδιασμένη ιδιωτικοποίηση υποδομών και λειτουργιών.

Πρέπει να πυροδοτήσουμε μια μεγάλη συζήτηση για μια μεταρρύθμιση της χώρας, που θα έχει κεντρικό πυλώνα την Αυτοδιοίκηση.

Αυτά θα παρουσιάσω την Παρασκευή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και εξουσιών με ταυτόχρονη ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

