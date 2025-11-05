Τρικυμία με Καραχάλιο για το δήθεν Κύμα της Καρυστιανού: Μπλέχτηκε και έμπλεξε τους πάντες ο άλλοτε σύμβουλος της ΝΔ – Ο Πλακιάς «ξαναχτύπησε»

Ένα ερώτημα πλανάται εσχάτως πάνω από τη συζήτηση για το εάν, πώς, πότε και με ποιους μπορεί να εμπλακεί στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού: Πώς βρέθηκε στο επίκεντρο της όλης υπόθεσης ένας αποτυχημένος, ξεχασμένος και κατά τα φαινόμενα «ανακατωσούρας» παράγοντας, ο άλλοτε επικοινωνιακός σύμβουλος της κυβέρνησης Καραμανλή, Νίκος Καραχάλιος.

Σε μία κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, αλλά και την κατηγορηματική διάψευση της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος ισχυρίστηκε με ανάρτησή του την περασμένη εβδομάδα ότι η πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών ετοιμάζει κόμμα με το όνομα ΚΥΜΑ. Είχε μάλιστα και το σήμα του… κόμματος.

Μετά την κατακραυγή που προκάλεσε εκείνη η ανάρτηση και την έντονη αποδοκιμασία από την ίδια την κυρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος επιχείρησε το πρωί της Τετάρτης (μιλώντας στον ΑΝΤ1) να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι ο οποιοσδήποτε πατερναλισμός και η όποια διάθεση «καθοδήγησης» δεν είναι αποδεκτές συμπεριφορές από την κυρία Καρυστιανού.

Ο πρώην Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ -επί αρχηγίας Κώστα Καραμανλή- ισχυρίστηκε ότι «το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι». Και σημείωσε: «Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει, σαν κύμα, από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών. Η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα: Της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τη διάψευση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος απάντησε «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος, και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει το domain, της τα δίνω αύριο», συμπλήρωσε με μάλλον μία ακατάληπτη δήλωση, που δεν βγάζει νόημα: Έχει στο όνομά του ένα domain, που όμως θα ανήκει στην πραγματικότητα στην κυρία Καρυστιανού, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί προ ημερών; Και αφού η πρόεδρος του συλλόγου των θυμάτων στα Τέμπη ξεκαθάρισε ότι δεν (θέλει να) έχει οποιαδήποτε σχέση με τα όσα λέει και κάνει ο κ. Καραχάλιος, γιατί ο ίδιος επανέρχεται;

Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι με την κυρία Καρυστιανού έχει «συναντηθεί 15-20 φορές, μόνο τους τελευταίους 3 μήνες». Κατά τον ίδιο, «η Μαρία με φώναξε, και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε, να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα, και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της, καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Στη συνέχεια έκανε «αναστροφή» και έμπλεξε ό,τι θα μπορούσε να μπλεχτεί, καθώς διευκρίνισε (εκ των υστέρων και αφού είχε πει ένα κατεβατό, ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζει μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών», προσθέτοντας ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής, αν γινόντουσαν. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς, και δευτερευόντως και ο Τσίπρας».

«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου»

Και ενώ ο Νίκος Καραχάλιος ανακατεύει για κάποιους ανεξήγητους λόγους και ενδεχομένως για τη δική του προβολή τα πράγματα, ο Νίκος Πλακιάς βρήκε ξανά ευκαιρία να επιτεθεί με έμμεσο, αλλά και εντελώς «χαιρέκακο» τρόπο στην Μαρία Καρυστιανού.

Έγραψε λοιπόν ο κ. Πλακιάς με αφορμή τα όσα είπε ο άλλοτε γαλάζιος παράγοντας, ότι «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου .

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή .

Περιμένω επίσημη διάψευση . https://t.co/X9tzLdBB2z November 5, 2025

Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς στη σημερινή ανάρτησή του αναφέρει:

«Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».

«Περιμένω επίσημη διάψευση», καταλήγει.

Το ερώτημα που προκύπτει για κάποιους ως προς τις συνεχείς αιχμές του κ. Πλακιά προς την κυρία Καρυστιανού είναι γιατί επιμένει να αφήνει αιχμές και να απευθύνει δηλητηριώδη βέλη εναντίον της, όταν εκείνη ούτε τον εμπλέκει, ούτε τον αναφέρει και πολύ περισσότερο δεν δείχνει καμία διάθεση επιθετικότητας εναντίον, όπως κάνει ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης

Φόρουμ στην Αθήνα για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη: Η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης και ο ρόλος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό (Video/Photo)

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ «στριμώχνουν» την κυβέρνηση: Φόβοι για γαλάζιο αντάρτικο ακόμη και από βουλευτές «κοντά» στο Μαξίμου