ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ «στριμώχνουν» την κυβέρνηση: Φόβοι για γαλάζιο αντάρτικο ακόμη και από βουλευτές «κοντά» στο Μαξίμου

Στα χαρακώματα βρίσκεται όλο το τελευταίο διάστημα η ΚΟ της ΝΔ, αφού από την μία έχει να αντιμετωπίσει την οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη τις σφοδρές αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Τα όσα συνέβησαν την Τρίτη το βράδυ στην διαδικτυακή συνεδρίαση των βουλευτών για το θέμα των ΕΛΤΑ δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι η κατάσταση στο κυβερνών κόμμα κινδυνεύει να παρεκτραπεί, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται ανήμπορο να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Και αυτό γιατί οι αποκαλύψεις στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνουν το κλίμα δεδομένου ότι αναδεικνύονται ξεκάθαρες ευθύνες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ενώ η απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς εξόργισε ακόμα περισσότερο την κοινωνία.

Τα γαλάζια στελέχη εμφανίστηκαν οργισμένα να μην υπολογίζουν τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ανάμεσα στους βουλευτές που διαμαρτυρήθηκαν ήταν και στελέχη που βρίσκονται κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και τα οποία ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν διαφοροποιηθεί ή διαμαρτυρηθεί για κάποια από τις αποφάσεις της κυβέρνησης .

Η οργή τους προφανώς απορρέει από τις πιέσεις που δέχονται από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι μένουν απλήρωτοι εξ αιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια στιγμή τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται στα «κάγκελα» εξ αιτίας της αιφνιδιαστικής απόφασης για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ .

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, κυρίως της επαρχίας, βρίσκονται απέναντι στους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε από την μία περιοχή στην άλλη προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Αν μάλιστα λάβει υπόψη του ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων, σε ποσοστά που αγγίζουν το 90%, λαμβάνει στο σπίτι μέσω του αγροτικού ταχυδρόμου τη σύνταξή του, τότε μπορεί να αντιληφθεί τις συνέπειες αυτής της απόφασης.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αντιλαμβάνονται πλέον ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για αυτούς. Ακόμα και αν η ΝΔ στις εθνικές εκλογές καταφέρει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ανακάμψει, ποτέ δεν θα φτάσει στο ποσοστό που θα της δώσει το μπόνους των 50 εδρών. Άρα, με μειωμένα ποσοστά και χωρίς το μπόνους τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για την ΝΔ, γεγονός που σημαίνει ότι η εκλογή αρκετών βουλευτών είναι αβέβαιη.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση δεν θα αργήσει να πληρώσει αυτή την δυσαρέσκεια των βουλευτών της με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είτε μέσα από διαφοροποιήσεις, είτε γιατί κάποιοι αντιλαμβανόμενοι ότι δεν έχουν μέλλον στραφούν προς άλλες πολιτικές δυνάμεις δεξιότερα της ΝΔ.

Χθες, η κυβέρνηση επιχείρησε πάντως να κερδίσει χρόνο μέχρι να κατευναστούν οι σοβαρές αντιδράσεις που υπάρχουν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα .

Η παραίτηση του CEO Γρ. Σκλήκα έμοιαζε με αναγκαίο κακό, αν και στην κυβέρνηση παραδέχονται ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια υποχωρήσεων. Με την λογική ότι τα ΕΛΤΑ δεν βγαίνουν οικονομικά το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

«Κανένας πολίτης δεν θα μείνει να χωρίς να εξυπηρετείται» είπε ο κ. Μαρινάκης, επιβεβαιώνοντας εμμέσως τον σχεδιασμό για τη σταδιακή μεταφορά ενός σημαντικού τμήματος του δικτύου διανομής, στον ιδιωτικό τομέα.

