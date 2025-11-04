Alco: Αμείωτη η ακρίβεια λένε 8 στους 10 – Πόσοι εμπιστεύονται τον Τσίπρα

Στην καθημερινότητα των πολιτών εστιάζει η δημοσκόπηση της Alco, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Το ερωτηματολόγιο αφορά κυρίως την ακρίβεια, την εγκληματικότητα, την εθνική άμυνα και τις επιδόσεις της κυβέρνησης στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Συγκεκριμένα, στην ακρίβεια, το 81% θεωρεί ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ μόλις το 15% διακρίνει μία αποκλιμάκωση.

Υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας αποτυπώνονται και στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Το 69% θεωρεί αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό της μικρής εγκληματικότητας, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς

Το 48% δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% «καθόλου».

Υπάρχει εναλλακτική επιλογή για να κυβερνήσει;

Για το 54%, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για μία εναλλακτική επιλογή απέναντι στη νυν κυβέρνηση.

Τι πιστεύουν για τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά στην επικείμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός κερδίζει ένα ποσοστό αποδοχής 17%, ενώ ένα επιπλέον 17% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται «λίγο». Το «καθόλου» συγκεντρώνει το 62%.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου του «Ιθάκη»

Απόστολος Γκλέτσος: «Να με φτύσει στα μούτρα αν με δει κάποιος να ασχολούμαι ξανά με την πολιτική»

Η Μενδώνη και η Σακελλαροπούλου στα πριβέ dinner parties και το Φεστιβάλ Αθηνών ως… μενού