Απόστολος Γκλέτσος: «Να με φτύσει στα μούτρα αν με δει κάποιος να ασχολούμαι ξανά με την πολιτική»

Για τον χαρακτήρα του, που είναι εντελώς διαφορετικός από τους ρόλους του στο θέατρο, αλλά και την πολιτική, μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Σκάι.

«Ξέρετε ένα 3% από εμένα, ίσα που μπαίνω στη Βουλή» σχολίασε ο ηθοποιός, μην ξεχνώντας και τη σχέση του με την πολιτική.

«Για να γίνω αυτός που είμαι σήμερα το πάλεψα πολύ κι έφαγα τα μούτρα μου. Και στην πολιτική και παντού. Όλα έχουν ένα αντίτιμο. Το μόνο θέσφατο είναι πως δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πολιτική. Αν με δείτε να κάνω πίσω σε αυτό, επιτρέπω σε όποιον θέλει να έρθει να με φτύσει στα μούτρα. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα».

H σχέση του με τη δημοσιότητα

«Δεν σας άφησα ποτέ να μάθετε περισσότερα. Γιατί δεν χρειαζόταν. Η δημοσιότητα ήταν ένα εργαλείο, δεν ήταν ο αυτοσκοπός. Για να πετύχω κάποια πράγματα συμπιέζοντας τον χρόνο. Για παράδειγμα, εγώ δεν είμαι οξύθυμος, δεν ήμουν ποτέ. Αλλά είδα ότι πουλάει.

Ειδικά από τη στιγμή που βγήκα το ρουφούσαν σαν σπιτική δροσιστική λεμονάδα. Και λέω «παιδιά αφού το θέλετε…», αφού ανεβαίνει ο λογαριασμός στην τράπεζα με ιλιγγιώδη ταχύτητα… Αφού το θέλετε θα σας το πουλήσω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εγώ δεν ήμουν έτσι ποτέ, το θέλετε; Ρόλος στη ζωή, στην κοινωνία, πάμε λοιπόν, άντε.

Αυτό ήταν δικό μου, δεν είχα κανέναν από δίπλα. Τον πατέρα μου μόνο που μου έλεγε «τι κάνεις ρε, τι είναι αυτά, τσακώνεσαι με τον κόσμο». Όταν είσαι ένα χωριατάκι και έρχονται 20 άτομα και λένε «α, φωτογραφία» και η τσέπη μας εκεί που ήταν άδεια γέμισε με λεφτά… Και κανείς, κανένας δάσκαλος στις σχολές που πήγαμε δεν μας έμαθε διαγωγή. Κανείς από αυτούς δεν είχε γίνει σταρ με τον τρόπο που γίναμε εμείς».

Διαβάστε επίσης:

Ο απίστευτος διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ για… γάμους: «Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» -«Θα εργαστούμε για νέο σύζυγο»

Γιατί ο Κασσελάκης δεν θα διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα

Τα ΕΛΤΑ και οι… υπουργοί – «φαντάσματα»