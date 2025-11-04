Τα ΕΛΤΑ και οι… υπουργοί – «φαντάσματα»

Εντύπωση – και όχι θετική – έχει κάνει η στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπουργών της κυβέρνησης για το θέμα των ΕΛΤΑ.

Από τη μία πλευρά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δηλώνει αναρμόδιος για το θέμα. Από την άλλη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα και να μην προσπαθούν να τον εμπλέξουν. Και από την τρίτη πλευρά, η… απόλυτη σιγή των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου για το ζήτημα, παρά το γεγονός ότι η Κ.Ο. της ΝΔ βράζει.

Μόνο η Ειρήνη Αγαπηδάκη βγήκε και υπερασπίστηκε την απόφαση για «λουκέτο» στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, γράφοντας ότι «τα πράγματα είναι απλά. Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε».

Κατά τα λοιπά, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, που λένε…

